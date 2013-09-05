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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 18:15 BJT

《Russell专栏》联储缩减量化宽松或会推高亚洲煤炭进口,削弱原油进口

尽管印尼的燃料消费者尚未见到零售价格上涨，但由于政府不愿扩大补贴支出，零售价格可能会走高。

澳洲消费者就没有这么幸运了，当地燃料价格随着国际原油指标价格走高，如今以澳元计价的布兰特原油来到2008年9月以来新高，当地零售价格也逼近历史高点。

这有可能拖累柴油需求，转而冲击区域部分炼厂，特别是新加坡的业者，因澳洲目前是亚洲最大柴油进口国之一。

日本及韩国等其他亚洲主要石油进口国的需求也可能面临下滑压力。

以日圆和韩元计价的原油价格自年初以来已经分别上涨11%及6.4%。

然而以日圆及韩元计价的煤炭价格分别下跌2.8%及11.4%，两国可能因此倾向在未来数月扩大燃煤发电。

而中国这个全球最大大宗商品进口国呢？

尽管人民币兑美元今年初以来仅贬值了1.76%，但原油及煤炭价格也面临相同的推动因素。

以人民币计价的原油价格今年至今上涨1.75%，煤炭价格则是下跌16.3%。

虽然油价涨幅并未大到足以冲击需求增长，煤炭价格下滑却足以让中国买家持续进口，尽管国内煤炭价格也持续走弱。

贝南克或许永远不会虑及这点，但美联储量化宽松计划不久后将撤回的种种讯号，可能最终提高亚洲煤炭需求、压抑此间原油消费。(完) (译文审校 田建华/沈以文)

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