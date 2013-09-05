版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 16:12 BJT

香港股市：收涨1.2%至三个多月高位，航运类股引领升势

路透香港9月5日 - 香港股市周四收至三个多月高点，中资航运类股引领周期性行业强劲升势，因一项运费成本指标升至近两年高位。

恒生指数 收高1.2%至22,597.97点，为5月28日以来最高收位。恒生国企指数 涨1%。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐