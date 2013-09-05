中国债市：央行力推银行间市场债券交易实现全面券款对付

路透上海9月5日 - 中国人民银行周四公告称，即日起，银行间债券市场参与者进行债券交易，应采用券款对付(DVP)结算方式办理债券结算和资金结算。在三个月过渡期结束后，相关登记托管结算机构将不再为采用非DVP结算方式的业务提供服务。

这被交易员解读为今年以来央行整顿、规范债市的延续。而在6月初，市场上就曾有过央行要推动全面实行DVP结算的传言。

上海一银行交易员表示，对以正常交易为主的银行类机构而言，DVP结算“挺好的，方便。”

券款对付(Delivery Versus Payment，DVP)是指债券交易达成后，在债券交易双方指定的结算日，债券和资金同步进行交收并互为条件的一种结算方式。

交易员并透露，目前银行间债市多数机构都已可以进行DVP结算。在未要求必须全面款券对付前，非DVP结算也可以作为备选方式。但对一些以撮合业务为主，或还没有实现DVP结算的机构，可能会增加未来交易难度。

刊登在央行网站的公告显示，已在支付系统开立清算账户的市场参与者通过其在支付系统的清算账户办理券款对付的资金结算；未在支付系统开立清算账户的市场参与者应当委托债券登记托管结算机构代理券款对付的资金结算。

央行要求，即日起三个月的过渡期内，市场参与者应当做好准备，尽快采用券款对付结算方式。过渡期结束后，对未采用券款对付结算方式的债券交易，全国银行间同业拆借中心和债券登记托管结算机构不得为其提供交易结算等各项服务。(完)

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