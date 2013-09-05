中国金融：中金所公布国债期货挂牌基准价，12月合约为94.168元

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透上海9月5日 - 中国金融期货交易所周四公布五年期国债期货合约 挂牌基准价，其中12月合约（TF1312） 为94.168元人民币。
刊登在中金所网站的通知并显示，明年3月合约（TF1403）的挂盘基准价为94.188元；明年6月合约（TF1406）的挂盘基准价为94.218元。
国债期货将于周五正式上市交易，此次首批上市合约为TF1312、TF1403和TF1406，上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4％。
中金所周二就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。 (完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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