中国债市：IRS陡峭化小幅下行，因流动性宽松支撑资金价格持续回落

路透北京9月5日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四陡峭化小幅下行，主因宽松的资金面支撑主要期限回购利率回落。市场人士指出，随着季末时点临近，资金需求增多推升价格，七天回购利率或在央行合意区间震荡，这或削弱IRS下行动力。

“今天往下走，整个都往下，短的下得多一些，大概4个点(bp)，长的大概两个点左右吧。”上海一银行交易员称，“资金宽松，今天七天(回购)都低于3.5%的水平了。”

他并称，9月资金有不少扰动因素，所以资金利率可能难以持续徘徊在这个阶段低位，向逆回购利率靠拢的可能性更大。

中国银行间资金市场周四主要期限回购利率不改下行态势，目前七天和14天期质押式回购加权利率 均已落于同期限逆回购中标利率下方，分别收报3.4640%和3.6842%。业内人士表示，尽管央行本周在公开市场净回笼，今日亦是例行存款准备金清算日，不过对市场影响都不大，场内短期资金延续宽松格局。

另一银行交易员指出，“利率互换今年受现券市场的引导比较多，而现券市场在620过后一直难有起色，所以我是觉得IRS长的下去还是比较难的。”

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1040/4.2060 4.0480/4.1300 4.1500/4.2380 4.2660/4.3560 4.2825/4.5725

上日 4.1287/4.2327 4.0980/4.1760 4.1940/4.2760 4.3037/4.3900 4.3325/4.5625

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变化 -0.0247/-0.0267 -0.0500/-0.0460 -0.0440/-0.0380 -0.0377/-0.0340 -0.0500/0.0100

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。