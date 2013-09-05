中国债市：IRS陡峭化小幅下行，因流动性宽松支撑资金价格持续回落

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透北京9月5日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四陡峭化小幅下行，主因宽松的资金面支撑主要期限回购利率回落。市场人士指出，随着季末时点临近，资金需求增多推升价格，七天回购利率或在央行合意区间震荡，这或削弱IRS下行动力。
“今天往下走，整个都往下，短的下得多一些，大概4个点(bp)，长的大概两个点左右吧。”上海一银行交易员称，“资金宽松，今天七天(回购)都低于3.5%的水平了。”
他并称，9月资金有不少扰动因素，所以资金利率可能难以持续徘徊在这个阶段低位，向逆回购利率靠拢的可能性更大。
中国银行间资金市场周四主要期限回购利率不改下行态势，目前七天和14天期质押式回购加权利率 均已落于同期限逆回购中标利率下方，分别收报3.4640%和3.6842%。业内人士表示，尽管央行本周在公开市场净回笼，今日亦是例行存款准备金清算日，不过对市场影响都不大，场内短期资金延续宽松格局。
另一银行交易员指出，“利率互换今年受现券市场的引导比较多，而现券市场在620过后一直难有起色，所以我是觉得IRS长的下去还是比较难的。”
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.1040/4.2060 4.0480/4.1300 4.1500/4.2380 4.2660/4.3560 4.2825/4.5725
上日 4.1287/4.2327 4.0980/4.1760 4.1940/4.2760 4.3037/4.3900 4.3325/4.5625
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变化 -0.0247/-0.0267 -0.0500/-0.0460 -0.0440/-0.0380 -0.0377/-0.0340 -0.0500/0.0100
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,088.66亿元，较7月的2,022.65亿元略增。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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