企业并购：日本制药商Otsuka称将以约9亿美元收购Astex Pharma

路透9月5日 - 日本制药商Otsuka Holdings Co 周四表示已同意用接近9亿美元的价格收购Astex Pharmaceuticals Inc ，以取得后者的癌症用药。

Otsuka在东京证交所发布的声明称，将在未来10天启动为期20天的收购。该公司已拨出8.86亿美元来支应以每股8.50美元收购Astex。

按照周二收盘价，Astex市值达6.342亿美元。该公司股价在Nasdaq涨幅多达41%至九年高位9.39美元。这项收购案稍早时由日经新闻报导。

Otsuka股价周四在东京股市下跌1%，大盘日经指数 收盘持平。(完) (编译 李婷仪 审校 李春喜)