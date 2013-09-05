企业并购：日本制药商Otsuka称将以约9亿美元收购Astex Pharma

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透9月5日 - 日本制药商Otsuka Holdings Co 周四表示已同意用接近9亿美元的价格收购Astex Pharmaceuticals Inc ，以取得后者的癌症用药。
Otsuka在东京证交所发布的声明称，将在未来10天启动为期20天的收购。该公司已拨出8.86亿美元来支应以每股8.50美元收购Astex。
按照周二收盘价，Astex市值达6.342亿美元。该公司股价在Nasdaq涨幅多达41%至九年高位9.39美元。这项收购案稍早时由日经新闻报导。
Otsuka股价周四在东京股市下跌1%，大盘日经指数 收盘持平。(完) (编译 李婷仪 审校 李春喜)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。