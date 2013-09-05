金属期市：伦敦期铜小涨，因美元近期强劲走势暂歇

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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“欧元区经济的改善多少减弱了美元的涨势，此前美联储缩减购债规模的预期和地缘政治风险曾推高美元，”DMG & Partners Securities首席经济分析师Thomas Lam说到。
“随着全球经济的改善铜价可能会有回升，不过我并不认为中国经济增长的大背景将是近期铜价的主要推动力。”他补充道。
0341GMT，三个月期铜 涨0.2%，报7,137.50美元，盘中涨幅曾到0.5%。周三铜价下滑1.5%。
上海12月期铜 下滑0.9%至每吨51,670元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。