金属期市：伦敦期铜小涨，因美元近期强劲走势暂歇

“欧元区经济的改善多少减弱了美元的涨势，此前美联储缩减购债规模的预期和地缘政治风险曾推高美元，”DMG & Partners Securities首席经济分析师Thomas Lam说到。

“随着全球经济的改善铜价可能会有回升，不过我并不认为中国经济增长的大背景将是近期铜价的主要推动力。”他补充道。

0341GMT，三个月期铜 涨0.2%，报7,137.50美元，盘中涨幅曾到0.5%。周三铜价下滑1.5%。

上海12月期铜 下滑0.9%至每吨51,670元人民币。(完)

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