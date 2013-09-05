台湾债市：10年期公债殖利率收创金融海啸以来新高，受累于美债殖利率续扬等

* 美国10年期公债殖利率周四亚洲盘升破2.9% * 五年券102/2见卖压推升殖利率跳弹 * 10年期公债殖利率收创海啸以来高位 * 10年券102/10殖利率明预估区间在1.75-1.78% 路透台北9月5日 - 台湾债市10年期公债102/10 周四发行前交易(when-iss ued)殖利率连三日收升，创发行前交易以来收盘高位。交易商称，因受累于美国指标10年期 公债殖利率周四亚洲盘升破2.9%，及五年券102/2受卖压突击殖利率跳弹。 10年期公债102/10殖利率今收在1.7636%，不仅创8月29日发行前交易以来收盘新高，亦 创10年期公债自2008年11月金融海啸以来收盘高位，前波高点为2008年11月9日的1.9430%。 五年券102/2殖利率收盘价位亦触及两年来新高，前波收盘高位为2011年8月2日的1.1725%。 交易商指出，美国非农就业报告公布在即，市场预期数据持续向好纷纷偏空因应，美国 指标10年期公债今日在亚洲盘一度升至2.92%，加以五年券102/2遭受银行卖压袭击推升殖利 率急弹破1.17%，此皆牵动10年券102/10殖利率尾盘跳升破1.76%，明日料殖利率持续高档震 荡。 “ 10年券有跟着美债在走，五年券都在走自己的路!”一位大型券商交易员说。 交易员表示，由于五年券102/2殖利率之前过份压抑，且美债两年券周三弹幅达5个基点 ，引起少数银行看好102/2的落后补弹行情，受到银行卖压冲击，致殖利率跳涨3.75个基点 ，带动今日原先殖利率涨势稍歇的10年券102/10殖利率尾盘走扬。 目前市场普遍预估，明日10年券102/10殖利率主要区间落在1.75-1.78%、五年券102/2 殖利率主区间落在1.17-1.20%。 美国公债价格周三下跌，因投资人认为西方打击叙利亚的机率下降，而中短期公债收益 率触及两年高位，因臆测美联储何时开始收紧政策。指标10年期公债 价格下跌9 /32，收益率从周二尾盘的2.863%升至2.895%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月 初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固 美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周三亦称，今年稍后开始缩减购债规模，并在2014年中结 束购债是“前进的最佳路径”。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 +3.75 1.1725 1.1500-1.1780 28 10 102/10 +1.38 1.7636 1.7400-1.7636 108 此外，交易员指出，10年券102/10空单量周三单日增加22亿来到65.5亿台币，增幅突然 加速，因此早盘稍见少量空单回补，压抑殖利率回到1.74%附近稍做整理，但因午后五年券 殖利率补弹，10年券102/10殖利率才会尾盘翻空。 “ 再来就要看美债怎么走了!”一位外银交易员称。 台湾加权指数 今日强涨1.06%，报8,169.10点。有证券交易员提及，今日台股沿 路开高走高，盘中稍有拖累台债的投资氛围，不过台债现在主要还是看美债脸色。 台湾主计总处周四公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.79%，低于路透调 查的年减0.3%。此为自2010年8月以来首见负成长，当时为年减0.47%。 本周余日全球重要数据及事件仍有： 周四 美国一周初请失业金数据、G20领导人峰会。 周五 美国8月非农就业报告。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.7050 5 102/2 1.1725 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)