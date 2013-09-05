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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 16:15 BJT

台湾债市：10年期公债殖利率收创金融海啸以来新高，受累于美债殖利率续扬等

* 美国10年期公债殖利率周四亚洲盘升破2.9%
    * 五年券102/2见卖压推升殖利率跳弹
    * 10年期公债殖利率收创海啸以来高位
    * 10年券102/10殖利率明预估区间在1.75-1.78%

    路透台北9月5日 - 台湾债市10年期公债102/10 周四发行前交易(when-iss
ued)殖利率连三日收升，创发行前交易以来收盘高位。交易商称，因受累于美国指标10年期
公债殖利率周四亚洲盘升破2.9%，及五年券102/2受卖压突击殖利率跳弹。
    
    10年期公债102/10殖利率今收在1.7636%，不仅创8月29日发行前交易以来收盘新高，亦
创10年期公债自2008年11月金融海啸以来收盘高位，前波高点为2008年11月9日的1.9430%。
五年券102/2殖利率收盘价位亦触及两年来新高，前波收盘高位为2011年8月2日的1.1725%。
    
    交易商指出，美国非农就业报告公布在即，市场预期数据持续向好纷纷偏空因应，美国
指标10年期公债今日在亚洲盘一度升至2.92%，加以五年券102/2遭受银行卖压袭击推升殖利
率急弹破1.17%，此皆牵动10年券102/10殖利率尾盘跳升破1.76%，明日料殖利率持续高档震
荡。    
    
    “ 10年券有跟着美债在走，五年券都在走自己的路!”一位大型券商交易员说。
    
    交易员表示，由于五年券102/2殖利率之前过份压抑，且美债两年券周三弹幅达5个基点
，引起少数银行看好102/2的落后补弹行情，受到银行卖压冲击，致殖利率跳涨3.75个基点
，带动今日原先殖利率涨势稍歇的10年券102/10殖利率尾盘走扬。
    
    目前市场普遍预估，明日10年券102/10殖利率主要区间落在1.75-1.78%、五年券102/2
殖利率主区间落在1.17-1.20%。
    
    美国公债价格周三下跌，因投资人认为西方打击叙利亚的机率下降，而中短期公债收益
率触及两年高位，因臆测美联储何时开始收紧政策。指标10年期公债 价格下跌9
/32，收益率从周二尾盘的2.863%升至2.895%。 
 
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月
初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固
美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。 
 
    
    美国旧金山联储总裁威廉姆斯周三亦称，今年稍后开始缩减购债规模，并在2014年中结
束购债是“前进的最佳路径”。     
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)   成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币
                                                                              )
      5     102/2                     +3.75     1.1725   1.1500-1.1780       28
     10    102/10                     +1.38     1.7636   1.7400-1.7636      108
 
    此外，交易员指出，10年券102/10空单量周三单日增加22亿来到65.5亿台币，增幅突然
加速，因此早盘稍见少量空单回补，压抑殖利率回到1.74%附近稍做整理，但因午后五年券
殖利率补弹，10年券102/10殖利率才会尾盘翻空。
    
    “ 再来就要看美债怎么走了!”一位外银交易员称。
    
    台湾加权指数       今日强涨1.06%，报8,169.10点。有证券交易员提及，今日台股沿
路开高走高，盘中稍有拖累台债的投资氛围，不过台债现在主要还是看美债脸色。  
    
    台湾主计总处周四公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.79%，低于路透调
查的年减0.3%。此为自2010年8月以来首见负成长，当时为年减0.47%。               
 

    本周余日全球重要数据及事件仍有： 
    周四 美国一周初请失业金数据、G20领导人峰会。 
    周五 美国8月非农就业报告。
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.7050
          5       102/2                       1.1725
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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