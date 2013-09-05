台湾债市：10年期公债殖利率收创金融海啸以来新高，受累于美债殖利率续扬等

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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* 美国10年期公债殖利率周四亚洲盘升破2.9% * 五年券102/2见卖压推升殖利率跳弹 * 10年期公债殖利率收创海啸以来高位 * 10年券102/10殖利率明预估区间在1.75-1.78% 路透台北9月5日 - 台湾债市10年期公债102/10 周四发行前交易(when-iss ued)殖利率连三日收升，创发行前交易以来收盘高位。交易商称，因受累于美国指标10年期 公债殖利率周四亚洲盘升破2.9%，及五年券102/2受卖压突击殖利率跳弹。 10年期公债102/10殖利率今收在1.7636%，不仅创8月29日发行前交易以来收盘新高，亦 创10年期公债自2008年11月金融海啸以来收盘高位，前波高点为2008年11月9日的1.9430%。 五年券102/2殖利率收盘价位亦触及两年来新高，前波收盘高位为2011年8月2日的1.1725%。 交易商指出，美国非农就业报告公布在即，市场预期数据持续向好纷纷偏空因应，美国 指标10年期公债今日在亚洲盘一度升至2.92%，加以五年券102/2遭受银行卖压袭击推升殖利 率急弹破1.17%，此皆牵动10年券102/10殖利率尾盘跳升破1.76%，明日料殖利率持续高档震 荡。 “ 10年券有跟着美债在走，五年券都在走自己的路!”一位大型券商交易员说。 交易员表示，由于五年券102/2殖利率之前过份压抑，且美债两年券周三弹幅达5个基点 ，引起少数银行看好102/2的落后补弹行情，受到银行卖压冲击，致殖利率跳涨3.75个基点 ，带动今日原先殖利率涨势稍歇的10年券102/10殖利率尾盘走扬。 目前市场普遍预估，明日10年券102/10殖利率主要区间落在1.75-1.78%、五年券102/2 殖利率主区间落在1.17-1.20%。 美国公债价格周三下跌，因投资人认为西方打击叙利亚的机率下降，而中短期公债收益 率触及两年高位，因臆测美联储何时开始收紧政策。指标10年期公债 价格下跌9 /32，收益率从周二尾盘的2.863%升至2.895%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月 初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固 美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周三亦称，今年稍后开始缩减购债规模，并在2014年中结 束购债是“前进的最佳路径”。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 +3.75 1.1725 1.1500-1.1780 28 10 102/10 +1.38 1.7636 1.7400-1.7636 108 此外，交易员指出，10年券102/10空单量周三单日增加22亿来到65.5亿台币，增幅突然 加速，因此早盘稍见少量空单回补，压抑殖利率回到1.74%附近稍做整理，但因午后五年券 殖利率补弹，10年券102/10殖利率才会尾盘翻空。 “ 再来就要看美债怎么走了!”一位外银交易员称。 台湾加权指数 今日强涨1.06%，报8,169.10点。有证券交易员提及，今日台股沿 路开高走高，盘中稍有拖累台债的投资氛围，不过台债现在主要还是看美债脸色。 台湾主计总处周四公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.79%，低于路透调 查的年减0.3%。此为自2010年8月以来首见负成长，当时为年减0.47%。 本周余日全球重要数据及事件仍有： 周四 美国一周初请失业金数据、G20领导人峰会。 周五 美国8月非农就业报告。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.7050 5 102/2 1.1725 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
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