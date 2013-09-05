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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 16:21 BJT

中国期市：QE退出忧虑施压沪金银普跌，但9月上涨概率仍大

路透北京9月5日 - 上海期货交易所的贵金属期货周四呈现金银普跌走势，其中，白银
收盘大跌3.75%。分析师称，金银普跌主因美国数据提振经济成长希望促使国际金价下跌，
且西方牵头对叙利亚实施军事打击的忧虑有所缓解，但9月金银上涨概率仍大。    
    
    上海中期贵金属分析师李宁指出，9月美国可能选择逐步退出量化宽松政策，从而令金
银价格承压，但综合历史表现，金银在9月上涨的概率仍较大。且8月以来白银反弹更猛烈，
但进入9月以来黄金表现更好，促使金银比价上升，或是一个佐证。
    
    沪金主力1312合约 收报每克276.50元人民币，下跌1.48%，白银主力 
则收跌3.75%至每千克4,717元，金银收盘价均为逾十天来的低点。
    
    “整个9月（黄金价格）波动可能比较大，但9月是上涨概率比较大，因为按照历史数据
看，最近21年的金价上涨概率76%。...涨幅均值为2.98%。”上海中期贵金属分析师李宁称
。
    
    她并称，估计近期金银价格仍将高位震荡，目前的关注点是明天美国的就业报告。
    
    此前公布的经济数据显示，全球的PMI数据均向好，其中欧洲制造业在8月呈现畅旺扩张
，中国制造业活动亦回温，尤其是中国光伏产业企稳回升，令市场寄望白银的工业需求反弹
。
    
    李宁并强调，叙利亚局势对贵金属价格的影响仍在持续，而9月美联储可能开始退出量
化宽松，目前这一预期已经在市场中发酵，届时其退出的规模只要没有超过市场预期，就不
会对金银价格造成太大影响，只可能会一定程度压缩金银的涨幅。
            
    截至北京时间16:02，伦敦现货金 报每盎司1,388.11美元，美国12月期金 
下跌2.2%，报1,387.8美元。    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                         
                                                        
 交易所   品种          合约       最新       涨跌幅%    持仓量(手)
 上期所   沪铜(cu)      1312        51,670      -0.92       253,994 
          黄金(au)      1312        276.50      -1.48       125,012 
          螺纹钢 (rb)   1401         3,732      -0.29     1,429,706 
          橡胶 (ru)     1401        20,795       0.31       179,090 
 大商所   豆粕 (m)      1401         3,582      -0.44     1,745,302 
          豆油 (y)      1401         7,188      -0.11       674,910 
          焦炭 (j)      1401         1,614       0.12       249,256 
 郑商所   白糖 (sr)     1401         5,044       0.52       703,796 
          棉花 (cf)     1405        18,665      -0.27        34,428 
 中金所   沪深300(if)   1309       2,341.8      -0.14        73,915 
                                                        
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报
 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 
    

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)

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