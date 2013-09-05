中国期市：QE退出忧虑施压沪金银普跌，但9月上涨概率仍大

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透北京9月5日 - 上海期货交易所的贵金属期货周四呈现金银普跌走势，其中，白银 收盘大跌3.75%。分析师称，金银普跌主因美国数据提振经济成长希望促使国际金价下跌， 且西方牵头对叙利亚实施军事打击的忧虑有所缓解，但9月金银上涨概率仍大。 上海中期贵金属分析师李宁指出，9月美国可能选择逐步退出量化宽松政策，从而令金 银价格承压，但综合历史表现，金银在9月上涨的概率仍较大。且8月以来白银反弹更猛烈， 但进入9月以来黄金表现更好，促使金银比价上升，或是一个佐证。 沪金主力1312合约 收报每克276.50元人民币，下跌1.48%，白银主力 则收跌3.75%至每千克4,717元，金银收盘价均为逾十天来的低点。 “整个9月（黄金价格）波动可能比较大，但9月是上涨概率比较大，因为按照历史数据 看，最近21年的金价上涨概率76%。...涨幅均值为2.98%。”上海中期贵金属分析师李宁称 。 她并称，估计近期金银价格仍将高位震荡，目前的关注点是明天美国的就业报告。 此前公布的经济数据显示，全球的PMI数据均向好，其中欧洲制造业在8月呈现畅旺扩张 ，中国制造业活动亦回温，尤其是中国光伏产业企稳回升，令市场寄望白银的工业需求反弹 。 李宁并强调，叙利亚局势对贵金属价格的影响仍在持续，而9月美联储可能开始退出量 化宽松，目前这一预期已经在市场中发酵，届时其退出的规模只要没有超过市场预期，就不 会对金银价格造成太大影响，只可能会一定程度压缩金银的涨幅。 截至北京时间16:02，伦敦现货金 报每盎司1,388.11美元，美国12月期金 下跌2.2%，报1,387.8美元。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 51,670 -0.92 253,994 黄金(au) 1312 276.50 -1.48 125,012 螺纹钢 (rb) 1401 3,732 -0.29 1,429,706 橡胶 (ru) 1401 20,795 0.31 179,090 大商所 豆粕 (m) 1401 3,582 -0.44 1,745,302 豆油 (y) 1401 7,188 -0.11 674,910 焦炭 (j) 1401 1,614 0.12 249,256 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,044 0.52 703,796 棉花 (cf) 1405 18,665 -0.27 34,428 中金所 沪深300(if) 1309 2,341.8 -0.14 73,915 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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