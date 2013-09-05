中国期市：QE退出忧虑施压沪金银普跌，但9月上涨概率仍大

路透北京9月5日 - 上海期货交易所的贵金属期货周四呈现金银普跌走势，其中，白银 收盘大跌3.75%。分析师称，金银普跌主因美国数据提振经济成长希望促使国际金价下跌， 且西方牵头对叙利亚实施军事打击的忧虑有所缓解，但9月金银上涨概率仍大。 上海中期贵金属分析师李宁指出，9月美国可能选择逐步退出量化宽松政策，从而令金 银价格承压，但综合历史表现，金银在9月上涨的概率仍较大。且8月以来白银反弹更猛烈， 但进入9月以来黄金表现更好，促使金银比价上升，或是一个佐证。 沪金主力1312合约 收报每克276.50元人民币，下跌1.48%，白银主力 则收跌3.75%至每千克4,717元，金银收盘价均为逾十天来的低点。 “整个9月（黄金价格）波动可能比较大，但9月是上涨概率比较大，因为按照历史数据 看，最近21年的金价上涨概率76%。...涨幅均值为2.98%。”上海中期贵金属分析师李宁称 。 她并称，估计近期金银价格仍将高位震荡，目前的关注点是明天美国的就业报告。 此前公布的经济数据显示，全球的PMI数据均向好，其中欧洲制造业在8月呈现畅旺扩张 ，中国制造业活动亦回温，尤其是中国光伏产业企稳回升，令市场寄望白银的工业需求反弹 。 李宁并强调，叙利亚局势对贵金属价格的影响仍在持续，而9月美联储可能开始退出量 化宽松，目前这一预期已经在市场中发酵，届时其退出的规模只要没有超过市场预期，就不 会对金银价格造成太大影响，只可能会一定程度压缩金银的涨幅。 截至北京时间16:02，伦敦现货金 报每盎司1,388.11美元，美国12月期金 下跌2.2%，报1,387.8美元。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 51,670 -0.92 253,994 黄金(au) 1312 276.50 -1.48 125,012 螺纹钢 (rb) 1401 3,732 -0.29 1,429,706 橡胶 (ru) 1401 20,795 0.31 179,090 大商所 豆粕 (m) 1401 3,582 -0.44 1,745,302 豆油 (y) 1401 7,188 -0.11 674,910 焦炭 (j) 1401 1,614 0.12 249,256 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,044 0.52 703,796 棉花 (cf) 1405 18,665 -0.27 34,428 中金所 沪深300(if) 1309 2,341.8 -0.14 73,915 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 李文科; 审校 林高丽)