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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 16:32 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                                最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                
 欧元/美元                         1.3175     1.3207      -0.24      -0.14     1.3194
 美元/日圆                         100.06      99.75      +0.31     +15.36      86.74
 欧元/日圆                         131.85     131.74      +0.08     +15.19     114.46
 美元/瑞郎                         0.9404     0.9351      +0.57      +2.72     0.9155
 英镑/美元                         1.5600     1.5624      -0.15      -4.01     1.6251
 美元/加元                         1.0501     1.0491      +0.10      +5.85     0.9921
 澳元/美元                         0.9134     0.9166      -0.35     -12.11     1.0393
 新西兰元/美元                     0.7866     0.7903      -0.47      -5.03     0.8283
 澳元/日圆                         91.390     91.430      -0.04      +1.40     90.130
 新西兰元/日圆                     78.710     78.830      -0.15     -44.11    140.820
 英镑/日圆                         156.08     155.85      +0.15     +10.84     140.82
 澳元/新西兰元                     1.1608     1.1591      +0.15      -7.43     1.2540
                                                                                     
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为
 基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 张若琪)

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