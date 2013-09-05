标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3175 1.3207 -0.24 -0.14 1.3194 美元/日圆 100.06 99.75 +0.31 +15.36 86.74 欧元/日圆 131.85 131.74 +0.08 +15.19 114.46 美元/瑞郎 0.9404 0.9351 +0.57 +2.72 0.9155 英镑/美元 1.5600 1.5624 -0.15 -4.01 1.6251 美元/加元 1.0501 1.0491 +0.10 +5.85 0.9921 澳元/美元 0.9134 0.9166 -0.35 -12.11 1.0393 新西兰元/美元 0.7866 0.7903 -0.47 -5.03 0.8283 澳元/日圆 91.390 91.430 -0.04 +1.40 90.130 新西兰元/日圆 78.710 78.830 -0.15 -44.11 140.820 英镑/日圆 156.08 155.85 +0.15 +10.84 140.82 澳元/新西兰元 1.1608 1.1591 +0.15 -7.43 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为 基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张若琪)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。