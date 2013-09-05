中国债市：中石油集团称高层被调查不对其偿债能力造成重大影响

近年来，中石油集团在银行间债券市场发行了大量的短期融资券、中期票据以及企业债等，且单支债券发行规模多在100亿元人民币或以上。中债登数据显示，今年以来，该公司已发行三期中期票据，总额600亿元。

与中石油集团高层有关的最新消息是，今年3月辞任中石油董事长及董事职务，之后出任国资委主任及中共第十八届中央委员会委员的蒋洁敏，日前被宣布涉嫌严重违纪被免职。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)