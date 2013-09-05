中国债市：中石油集团称高层被调查不对其偿债能力造成重大影响

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透上海9月5日 - 中国石油天然气集团公司周四发布公告称，此前公司副总经理等高层被调查，不对其偿债能力造成重大影响。
近年来，中石油集团在银行间债券市场发行了大量的短期融资券、中期票据以及企业债等，且单支债券发行规模多在100亿元人民币或以上。中债登数据显示，今年以来，该公司已发行三期中期票据，总额600亿元。
中石油集团副总经理王永春因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。集团旗下上市公司中石油 副总裁李华林、冉新权和公司总地质师王道富也遭到中国相关部门调查。
与中石油集团高层有关的最新消息是，今年3月辞任中石油董事长及董事职务，之后出任国资委主任及中共第十八届中央委员会委员的蒋洁敏，日前被宣布涉嫌严重违纪被免职。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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