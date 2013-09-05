中国金融：政策性银行存在监管失灵和失效，建议机构分立--中投副总

路透北京9月5日 - 中国投资有限责任公司副总经理谢平周四表示，中国对政策性银行监管存在失灵和失效，建议向机构分立的方向改革。

他在第二届金融街论坛上称，中国的三家政策性银行目前是商业性业务也做，政策性业务也做，按商业银行监管不适应，按政策性银行监管现在没有具体的办法。

“最近国务院部署三家政策性银行要继续改革，现在核心的难题就是每一家政策性银行都说是国家利益，国家战略，但是又大量的开展商业银行业务，而且两类业务边界不清，混合经营，混合核算，造成政策性银行定位不清，决策机制、考评机制都不完善。”谢平称。

他指出，政策性银行改革在中国多次反复，根本原因不在银行而在于中国目前经济领域当中政府和市场的边界不清楚，而且经常变化，这些都为政策性银行开展商业性的业务和开展混合业务留下了空间。

谢平认为，政策性银行是用国家信用补充部分领域的市场失灵，核心是政府与市场的关系，非盈利原则和不竞争原则应该是政策性金融的一个原则；在监管方面，除规模限制监管以外，由于政策性金融是非存款类金融机构，所以理论上讲不应该受银监会监管，应该以财政监管为主。

他提到，目前政策性银行改革方案有两种，一种就是机构分立，一种就是分帐。他个人认为，机构分开肯定比分帐要好，而在政策性银行的公司治理当中，也可存在审批和董事会两种模式。

“至于政策性银行的人力薪酬问题上，其实也有两种模式。一种就是完全供给，一种就是市场化，不同的国家这两种模式都是可以的。所以说在政策性银行的改革方案上，核心的问题主要是这么几个问题。”谢平称。