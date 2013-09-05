中国债市：中低等级品种收益率明显下行，因票息优势凸显及流动性向宽

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海9月5日 - 低迷已有时日的中国信用债市场，今日中低等级品种迎来收益率明显下行。月初流动性的相对乐观，加上前期信用债估值跌幅较大票息优势开始凸显，在今日城投债一级市场利好的带动下，共同推动中低等级信用债收益率走出了一波久违的下跌行情。
不过受访基金公司人士对此行情的交易机会表示谨慎，并认为资金主力更多来自一波吃票息的机构。
“月初流动性正好是比较松的时候，正好收益率也比较有吸引力了，就吸引了一波配置行情吧，拿到年底吃票息。”上海一位基金公司交易员表示。
不过他并不认为这是受流动性乐观预期的推动，相反正因为市场对流动性仍然有担忧，才选择在流动性状况边际改善的情况下，在票息较高时持有。
另外，今日信用债的部分双边报价价差较大，也显示交易空间有限，交易资金主力介入的情况下，信用债双边报价的差距会明显收窄。
今日簿记建档的北京市谷财国有资产经营有限公司7年期企业债，簿记区间为6.60%-7.10%，据了解中标利率在下限且投标倍数较高，也助推了二级市场热情。
受访人士表示，这单企业债发行人所在地在北京，相对增强了投资者信心，另今日曹妃甸地区城投债的相关消息，也可能部分暗合了市场的做多热情。
在中国地方政府债务风险备受关注之时，此前受到媒体质疑有债务危机之忧的唐山市曹妃甸区政府称，这种担心是多余的。因仅工业区相关土地财政和出让等收入已远远高于目前的债务。
两位消息人士周四引述看到的文件表示，区属的曹妃甸发展投资集团25亿元人民币企业债，已通过国家发改委财经司的审批，目前上报人民银行进行会签手续。
本周银行间市场资金需求见少，中国央行公开市场顺势缩量逆回购，致本周自今年5月底来首次实现单周净回笼。业内人士指出，流动性向宽但无碍逆回购如期滚动操作，进一步凸显其利率锚的指标意义。
评级为AA的11锡盟债 今日最新成交在7.2732%，上收市价为7.6950%。(完） (发稿 徐永; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。