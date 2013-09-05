中国债市：中低等级品种收益率明显下行，因票息优势凸显及流动性向宽

路透上海9月5日 - 低迷已有时日的中国信用债市场，今日中低等级品种迎来收益率明显下行。月初流动性的相对乐观，加上前期信用债估值跌幅较大票息优势开始凸显，在今日城投债一级市场利好的带动下，共同推动中低等级信用债收益率走出了一波久违的下跌行情。

不过受访基金公司人士对此行情的交易机会表示谨慎，并认为资金主力更多来自一波吃票息的机构。

“月初流动性正好是比较松的时候，正好收益率也比较有吸引力了，就吸引了一波配置行情吧，拿到年底吃票息。”上海一位基金公司交易员表示。

不过他并不认为这是受流动性乐观预期的推动，相反正因为市场对流动性仍然有担忧，才选择在流动性状况边际改善的情况下，在票息较高时持有。

另外，今日信用债的部分双边报价价差较大，也显示交易空间有限，交易资金主力介入的情况下，信用债双边报价的差距会明显收窄。

今日簿记建档的北京市谷财国有资产经营有限公司7年期企业债，簿记区间为6.60%-7.10%，据了解中标利率在下限且投标倍数较高，也助推了二级市场热情。

受访人士表示，这单企业债发行人所在地在北京，相对增强了投资者信心，另今日曹妃甸地区城投债的相关消息，也可能部分暗合了市场的做多热情。

在中国地方政府债务风险备受关注之时，此前受到媒体质疑有债务危机之忧的唐山市曹妃甸区政府称，这种担心是多余的。因仅工业区相关土地财政和出让等收入已远远高于目前的债务。

两位消息人士周四引述看到的文件表示，区属的曹妃甸发展投资集团25亿元人民币企业债，已通过国家发改委财经司的审批，目前上报人民银行进行会签手续。

本周银行间市场资金需求见少，中国央行公开市场顺势缩量逆回购，致本周自今年5月底来首次实现单周净回笼。业内人士指出，流动性向宽但无碍逆回购如期滚动操作，进一步凸显其利率锚的指标意义。