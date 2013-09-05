台湾汇市：台币兑美元随韩元逆转收贬1角，国际美元重拾强势

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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* 午后台币随韩元走弱转收贬1角 * 明日区间先看29.75-29.85 * 连续三日台币高位在29.705，成为压力区 路透台北9月5日 - 台币兑美元 周四由升转贬，因韩元午后转为贬值。汇银人 士表示，近期台币汇价密切跟随韩元的升跌，午后因韩元收贬，台币午盘疑似央行进场买入 美元干预之下，收盘转为贬值1角。 汇银人士表示，近期热钱眼光由东南亚的移转至东北亚，标的以韩元及台币为甚，且今 日外资还是持续买超台股，温和汇入的趋势仍未改变。只不过，近三个交易日以来，台币的 高位皆恰巧停在29.705，恐怕短期之内突破这个关卡并不容易。 〞这就像三个钉子钉在那里，恐怕短期内要破29.700这个关卡是不太可能了。〞一位外 商银行交易主管表示。他们并预估，明日台币的区间估计在29.75-29.85。 除此之外，汇银人士也表示，出口商在29.8附近也有进场，台币逢高近29.700附近也看 得到进口商的美元买盘。今日台币实质交易区间在29.73-29.79，先升后贬。上日的主要成 交区间约在29.75-29.83。 台股 周四收高1.06%，报8,169.10点。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆 资在台股买超97.51亿台币，连七日买超共计387.77亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度缩小 ，美元/台币指标一个月期报在-0.075/-0.055，上日在-0.085/-0.065。尾盘时一个月期远 期外汇 报29.737/29.751左右，上日收在29.630。 交易人士也说，美元兑日圆转升，也不排除美元重拾强劲态势。尤其是周五美国将公布 非农就业人数，这是全球均密切关注的重要经济指标，因其攸关了美联储是否将在9月议息 会议时推出缩减购债规模的计划。 印度卢比周四上涨，不过多数新兴市场货币下滑，随着市场对美国联邦储备理事会(美 联储/FED)可能最早在本月开始缩减购债规模的预期升温，美国公债收益率上涨。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.985 29.885 29.705-29.985 29.885 7.19 5.66 元太外汇经纪公司 29.970 29.870 29.720-29.970 29.870 3.99 3.45 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.075/-0.055 -0.085/-0.065 美元/台币六个月期 -0.245/-0.210 -0.265/-0.225 (完)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。