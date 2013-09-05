台湾汇市：台币兑美元随韩元逆转收贬1角，国际美元重拾强势

* 午后台币随韩元走弱转收贬1角 * 明日区间先看29.75-29.85 * 连续三日台币高位在29.705，成为压力区 路透台北9月5日 - 台币兑美元 周四由升转贬，因韩元午后转为贬值。汇银人 士表示，近期台币汇价密切跟随韩元的升跌，午后因韩元收贬，台币午盘疑似央行进场买入 美元干预之下，收盘转为贬值1角。 汇银人士表示，近期热钱眼光由东南亚的移转至东北亚，标的以韩元及台币为甚，且今 日外资还是持续买超台股，温和汇入的趋势仍未改变。只不过，近三个交易日以来，台币的 高位皆恰巧停在29.705，恐怕短期之内突破这个关卡并不容易。 〞这就像三个钉子钉在那里，恐怕短期内要破29.700这个关卡是不太可能了。〞一位外 商银行交易主管表示。他们并预估，明日台币的区间估计在29.75-29.85。 除此之外，汇银人士也表示，出口商在29.8附近也有进场，台币逢高近29.700附近也看 得到进口商的美元买盘。今日台币实质交易区间在29.73-29.79，先升后贬。上日的主要成 交区间约在29.75-29.83。 台股 周四收高1.06%，报8,169.10点。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆 资在台股买超97.51亿台币，连七日买超共计387.77亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度缩小 ，美元/台币指标一个月期报在-0.075/-0.055，上日在-0.085/-0.065。尾盘时一个月期远 期外汇 报29.737/29.751左右，上日收在29.630。 交易人士也说，美元兑日圆转升，也不排除美元重拾强劲态势。尤其是周五美国将公布 非农就业人数，这是全球均密切关注的重要经济指标，因其攸关了美联储是否将在9月议息 会议时推出缩减购债规模的计划。 印度卢比周四上涨，不过多数新兴市场货币下滑，随着市场对美国联邦储备理事会(美 联储/FED)可能最早在本月开始缩减购债规模的预期升温，美国公债收益率上涨。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.985 29.885 29.705-29.985 29.885 7.19 5.66 元太外汇经纪公司 29.970 29.870 29.720-29.970 29.870 3.99 3.45 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.075/-0.055 -0.085/-0.065 美元/台币六个月期 -0.245/-0.210 -0.265/-0.225 (完)