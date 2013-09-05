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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 17:12 BJT

台湾汇市：台币兑美元随韩元逆转收贬1角，国际美元重拾强势

* 午后台币随韩元走弱转收贬1角
    * 明日区间先看29.75-29.85
    * 连续三日台币高位在29.705，成为压力区

    路透台北9月5日 - 台币兑美元 周四由升转贬，因韩元午后转为贬值。汇银人
士表示，近期台币汇价密切跟随韩元的升跌，午后因韩元收贬，台币午盘疑似央行进场买入
美元干预之下，收盘转为贬值1角。
    
    汇银人士表示，近期热钱眼光由东南亚的移转至东北亚，标的以韩元及台币为甚，且今
日外资还是持续买超台股，温和汇入的趋势仍未改变。只不过，近三个交易日以来，台币的
高位皆恰巧停在29.705，恐怕短期之内突破这个关卡并不容易。
    
    〞这就像三个钉子钉在那里，恐怕短期内要破29.700这个关卡是不太可能了。〞一位外
商银行交易主管表示。他们并预估，明日台币的区间估计在29.75-29.85。
    
    除此之外，汇银人士也表示，出口商在29.8附近也有进场，台币逢高近29.700附近也看
得到进口商的美元买盘。今日台币实质交易区间在29.73-29.79，先升后贬。上日的主要成
交区间约在29.75-29.83。
    
    台股 周四收高1.06%，报8,169.10点。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆
资在台股买超97.51亿台币，连七日买超共计387.77亿台币。   
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度缩小
，美元/台币指标一个月期报在-0.075/-0.055，上日在-0.085/-0.065。尾盘时一个月期远
期外汇 报29.737/29.751左右，上日收在29.630。   
        
    交易人士也说，美元兑日圆转升，也不排除美元重拾强劲态势。尤其是周五美国将公布
非农就业人数，这是全球均密切关注的重要经济指标，因其攸关了美联储是否将在9月议息
会议时推出缩减购债规模的计划。
    
    印度卢比周四上涨，不过多数新兴市场货币下滑，随着市场对美国联邦储备理事会(美
联储/FED)可能最早在本月开始缩减购债规模的预期升温，美国公债收益率上涨。 
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
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 美元/台币一个月期         -0.075/-0.055       -0.085/-0.065
 美元/台币六个月期         -0.245/-0.210       -0.265/-0.225
 (完)

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