中国多名律师要求政府公开超生罚款去向

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 李卉/黄瑞黎
路透北京9月4日 - 中国浙江省律师吴有水周三称，地方政府未说明逾165亿元超生罚款的使用情况。他是申请该项信息公开的多名律师之一。
吴有水表示，他认为计划生育系统“面临没有受到任何质疑的滥用职权和腐败”。
“甚至没有一个省份能够提供这项罚款的开支和审计信息，”吴有水在接受路透电话采访时说道。他表示，截止到周二，他已经收到中国31个地方省市自治区的回复。
“社会抚养费”俗称超生罚款，意味着这项资金将进入政府预算，补偿政府为超生儿童在资源和公共服务方面的开支。
“就我所知，中国没有一个县以这样的方式使用罚款，”吴有水称。“很多钱被返还给地方计生委，并奖励给收到钱的官员。”
路透未能立即联系到中国国家卫生和计划生育委员会的官员就此置评。
周日，14名律师公开致信中国审计署，询问社会抚养费的收支情况是否属于审计事项。
审计署在其网站上发表的声明中称，近年来未组织过全面的审计，因此不能提供详细情况。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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