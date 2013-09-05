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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 17:32 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月5日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
 发债主体   拟发规模   期限        年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*北京京煤集团  14       7     利差区间1.55%-2.15%   AA+      9/9-9/11   信达证券
          (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金)
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*上海南房集团   4       6     利率区间6.30%-7.00%   AA-      9/9-9/11   海通证券
                   (第3-6年末每年偿还25%本金)
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*阳江恒财      10       7      不超过7.40%          AA       9/9-9/10   中投证券
城市投资控股       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*重庆大晟       8       7      基本利差不超过3.1%   AA-      9/10-9/16  安信证券
资产经营集团  (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金)
              (重庆市三峡担保集团有限公司提供担保)
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*北京谷财       6       7     利率区间6.60%-7.10%   AA       9/6-9/11   西南证券
国资经营           (第3-7年末每年偿还20%本金)
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黔南州国资     15       7          *6.9%            AA       9/4-9/6   东方花旗证券 
营运公司          （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保)     
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姜堰市城建      8       7           7.1%            AA-      9/3-9/9    新时代证券
投资发展公司      （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) 
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海盐县国资     12       7           7.0%            AA-      9/4-9/10    国信证券
经营公司           (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)    
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)

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