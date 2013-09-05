《中国企业债发行日程表》--9月5日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *北京京煤集团 14 7 利差区间1.55%-2.15% AA+ 9/9-9/11 信达证券 (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *上海南房集团 4 6 利率区间6.30%-7.00% AA- 9/9-9/11 海通证券 (第3-6年末每年偿还25%本金) =================================================================================== *阳江恒财 10 7 不超过7.40% AA 9/9-9/10 中投证券 城市投资控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *重庆大晟 8 7 基本利差不超过3.1% AA- 9/10-9/16 安信证券 资产经营集团 (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金) (重庆市三峡担保集团有限公司提供担保) =================================================================================== *北京谷财 6 7 利率区间6.60%-7.10% AA 9/6-9/11 西南证券 国资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 黔南州国资 15 7 *6.9% AA 9/4-9/6 东方花旗证券 营运公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) =================================================================================== 姜堰市城建 8 7 7.1% AA- 9/3-9/9 新时代证券 投资发展公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) =================================================================================== 海盐县国资 12 7 7.0% AA- 9/4-9/10 国信证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)