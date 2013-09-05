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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 17:37 BJT

全球贵金属：9月4日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓减少0.04%

路透9月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少0.04%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 29,554,097.7 9月4日 29,554,097.7 9月3日 0.0 0.00%

iShares 338,666,855.9 9月4日 338,795,220.1 9月3日 -128,364.2 -0.04%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)

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