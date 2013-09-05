中国债市：现券略显暖象，不具备追涨环境短期内或仍难脱震荡格局

路透北京9月5日 - 中国银行间债市周四现券略显暖象。市场人士指出，一些配置类机构择机涌出，买入其认可价值的部分券种，中期利率债表现不错，高收益信用债亦受到部分机构的追捧。

不过，也有市场人士指出，市场尚不具备追涨大环境，现券短期内或仍难脱震荡格局。

“债市还可以，买盘好一些，3-7年新发（利率）债表现会好一些，这周发行算告一段落了。”广东一券商资深交易员称，“信用债的市场需求最近挺好，成交（收益率）水平都比估值要低，特别是中低等级的表现更好，城投啊，还有两三年的中票。”

他进一步指出，买盘主要来自基金、中小银行的配置盘，多体现在阶段性利空消散后，认可部分券种投资价值的机构出来挑挑拣拣。机构仍在密切关注一级市场供求情势变化；至于国债期货上市的影响，还需要视其实际成交水平进一步认定。

国债期货将在周五(6日)正式推出，中国金融期货交易所就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。

低迷已有时日的中国信用债市场，今日中低等级品种迎来收益率明显下行。月初流动性的相对乐观，加上前期信用债估值跌幅较大票息优势开始凸显，在今日城投债一级市场利好的带动下，共同推动中低等级信用债收益率走出了一波久违的下跌行情。

剩余期限约6.85年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在3.9950%，上日收盘报在4.03%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.8927 3.4682

上日 3.0036 3.4880

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8380/3.7840 国债参考率报价 3.6230/3.5570 金融债参考率报价 4.4250/4.3675(完)

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