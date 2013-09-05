中国农业：中国玉米进口将有可能达到2,000-3,000万吨--政府研究员

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透北京9月5日 - 中国发展研究中心农村经济研究部部长徐小青周四表示，中国将增加玉米进口至约2,000-3,000万吨，以弥补国内供给短缺，同时维持小麦和稻米的自给自足率。
徐小青在一场会议上指出，中国可能修改粮食安全战略，允许玉米的自给自足率降至80%左右。
中国2013/14年度料进口700万吨，玉米自给自足率目标为95%。
徐小青称，对玉米而言，我们能维持基本的自给自足，一旦有短缺，可能会进口，将有可能进口2,000-3,000万吨。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张明钧)
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