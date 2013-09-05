中国农业：中国玉米进口将有可能达到2,000-3,000万吨--政府研究员

路透北京9月5日 - 中国发展研究中心农村经济研究部部长徐小青周四表示，中国将增加玉米进口至约2,000-3,000万吨，以弥补国内供给短缺，同时维持小麦和稻米的自给自足率。

徐小青在一场会议上指出，中国可能修改粮食安全战略，允许玉米的自给自足率降至80%左右。

中国2013/14年度料进口700万吨，玉米自给自足率目标为95%。

徐小青称，对玉米而言，我们能维持基本的自给自足，一旦有短缺，可能会进口，将有可能进口2,000-3,000万吨。(完)