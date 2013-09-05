重发-更新版 1-中国货币市场：资金不改宽松格局，隔夜加权利率创三个半月新低

路透北京/上海9月5日 - 中国银行间资金市场周四主要期限回购利率不改下行态势。市场人士表示，尽管央行本周在公开市场净回笼，今日亦是例行存款准备金清算日，不过对市场影响都不大，场内短期资金延续宽松格局。

他们并指出，商业银行目前大多提高备付，提前为季末以及中秋和国庆节双节的资金需求准备，因此场内短期资金充沛，资金价格连续回落，隔夜回购加权利率跌至约三个半月来的新低。

隔夜回购加权利率 收报2.8927%，前次低点为5月17日的2.8848%，之后一度在6月中冲高至近12%，之后虽回落，但均维持在3%以上的水平。

“资金还是很松，这个月大家都提前做准备了，应该不会再像6月末季末那样紧张了。”北京一券商交易员称。

他并指出，自6月末钱荒以后，商业银行普遍提高备付，压缩债券投资头寸，因此一级市场和资金近期出现背离态势，一级招标结果多高于预期，而资金面却普遍宽松。

“更注意流动性管理，备付提高了，为季末准备；资金多了就做拆借，隔夜和七天的。”他称。

今日招标的进出口银行金融债延续了近期新债定位普遍高于预期的走势，一年固息债中标利率为4.58%，三年期加权中标利率为4.7066%，此前预测均值分别为4.54%和4.66%。

中国人民银行公开市场今日进行了100亿元人民币14天期逆回购操作；据此计算，央行本周净回笼370亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,267.36亿元人民币，较上日的5,664.09亿元增加逾一成；其中隔夜品种成交4,906.71亿元，较上日的4,391.75亿元亦大增。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额

--------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8927 3.0036 -11.09 4,906.71 七天 3.4682 3.4880 -1.98 681.49 14天 3.6945 3.7282 -3.37 130.84 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0000 2.5900 -59.00 2,035.66 七天 3.9000 3.4000 +59.00 204.32 14天 4.2500 4.1750 +7.50 51.87 回购定盘利率 其中:隔夜 2.9400 3.0400 -10.00 七天 3.4500 3.6300 -18.00 14天 3.7000 3.7200 -2.00 Shibor 其中:隔夜 2.8900 3.0050 -11.50 七天 3.4560 3.4980 -4.20 三个月 4.6566 4.6566 0.00(完) (发稿 丁淑琴/曹巍浩；审校 林高丽)