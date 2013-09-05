重温稿-台湾货币市场：短钱充斥令利率持稳低位，观望一年期定存单标售

* 短钱充斥，观望一年期定存单标售结果

* 短票利率续向低端靠拢

* 券商启动差别报价吸引承作跨月RP

记者 董永年

路透台北9月5日 - 台湾银行间短率周四大致持稳在既有区间。为避免资金落点集中在季底，票券商与证券商采行差别报价以吸引客户买跨月短票与附买回(RP)承做，不过由于9月变数太多，银行仍多倾向将资金落短。

银行资金调度人士表示，周二央行标售273天国库券时，出现21个月以来首度的不足额标售。显见市场对美联储一旦在本月中宣布缩减QE(量化宽松)规模后的九个月利率走向看法高度保守。明日央行又要标售364天期的定存单，大家也审慎以待，希望藉由标售结果进一步推测市场的看法。

“短期不宜躁进，先观察明天怎么标再说。”一位本地公股银行交易人士说。

另一票券商交易员也表示，由于市场弥漫观望气氛，银行都少收一个月的定存，宁愿将资金停泊在帐上不动。这也让市场短钱充斥，利率仅能维持在低档不动。

台湾央行将在周五标售月度例行的364天期存单。根据路透周四访问五家金融机构显示，本月的364天期存单加权平均得标利率料扭转连续五个月下跌趋势至0.65%附近，较上月的加权平均利率水位走高约2个基点。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日为0.384%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率在0.370-0.420%，上日在0.380-0.430%。

**短票利率向低端靠拢**

在短票市场方面，票券商人士表示，受市场高度观望美联储是否在月中宣布缩减QE规模影响，大量短期资金停泊在货币市场。此令先前态度较坚持的大型金融机构也顺应调降买票利率1个基点，成交利率而进一步向低端靠拢。

票券商指出，9月除了QE规模缩减的变数有待厘清外，接下来就是26日台湾央行理监事会议的召开，虽说一般预期利率仍将维持在既有水准不动，但也有人开始猜测，央行会不会因应QE规模的削减，而适度调整隔夜拆款利率。

〞FOMC会让市场重新洗牌一次，因此大家帐上的资金都很多。〞一票券商交易员表示。

另一大型公股银行交易员也称，市场短钱当然多，对比之下，可供去化资金的票量自然稀少，也让成交利率停留在既有位置。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，10-15天期则在0.64%。

台湾央行今日共发行3,326.1亿台币存单。若相较存单到期金额3,331.10亿，存单发行余额减5亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆220.20亿台币，本周余日落点为周五的3,580.60亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为负80亿台币，累计超额准备为85亿，加计前期1%的超额准备为874亿台币。

**启动差别报价吸引承作跨月RP**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持稳。交易商表示，目前整体资金情势稳中带松，有券商提前启动差别报价，吸引客户承作跨月RP，以避开季底资金紧缩效应，令月内公司债RP利率较跨月低2个基点左右。

证券交易商认为，由于台债殖利率区间越垫越高，交易商买券意愿大幅降低，致多数券商资金缺口并不大，RP券源偏少的情况下，成交以到期续做为主，短期间RP利率可望持稳在既有区间低位。

“框券电话还是很多，但会挑符合需求的，怕月底就没得挑了。”一位大型证券商交易员称。

上述交易员指出，趁目前资金情势仍偏松，已启动差别报价，月内公司债RP利率较跨月低2个基点，吸引客户选择承作跨月RP；不过近期资金并没有想像中浮滥，虽然目前入钱的比例高，但之前都没人解钱，现在还是有人走钱。

另一大型票券商交易员亦称，现在短期资金很多，且公司资金缺口小，目前暂不考虑差别报价，预计中秋节(9月19日)前后才会要求客户端承作跨月券源，料RP利率会先撑在原先水准，再视状况调整。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内RP利率则成交在0.68%，稍微较上日调降1个基点。