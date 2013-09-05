CNH市场动态：境内短率创新低，带动离岸利率曲线前端向下

路透香港9月5日 - 香港离岸人民币短期利率周四维持近期低档，受到境内短率刷新低点的带动，离岸相关利率曲线前端转头向下，更加陡峭化。

市场人士指出，中国央行公开市场本周虽然净回笼，且本月还有中秋长周末以及月底季底结算、十一长假等资金需求高峰，但境内丝亳没有资金紧张的情绪，令远期外汇等利率曲线前端再度回跌。

“这个礼拜央行净回笼，今天是例行准备金清算日，利率还创了新低，显然市场上对于资金面是有信心的，也没有再囤积钱的必要，资金都放出来。”一台资银行人士说。

本地时间下午6:20时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报1.00/1.20%，与上日差不多。短率自7月初以来均维持在1.0-2.0%间，甚至更低。

CNH HIBOR 隔夜利率定盘价1.20000%，上日在1.23300%。

境内商业银行大多提高备付，提前为季末以及中秋和国庆节双节的资金需求准备，因此场内短期资金充沛，资金价格连续回落，隔夜回购加权利率 跌至约三个半月来的新低2.8927%。

交易商同时指出，受到境内资金面看法乐观激励，离岸远汇曲线亦走跌，一年期远汇 报6.2232/72，为5月底来低点，与境内远汇价差170点子。

银行交易员指出，预料市场对于9月资金面看法宽松，将持续推动远汇曲线下移，并令境内外价差进一步收窄。不过，交易员也指出，离岸市场是乐观中透着谨慎，在境内一年期升水 跌破800点之前，远汇美元卖盘仍会较为克制。

人民币币即期汇价 持续区间运行，本地时间下午6:40时，离岸人民币 报6.1136，较上日的6.1130微贬，盘中区间6.1116-6.1147。完)

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