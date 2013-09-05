CNH市场动态：境内短率创新低，带动离岸利率曲线前端向下

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透香港9月5日 - 香港离岸人民币短期利率周四维持近期低档，受到境内短率刷新低点的带动，离岸相关利率曲线前端转头向下，更加陡峭化。
市场人士指出，中国央行公开市场本周虽然净回笼，且本月还有中秋长周末以及月底季底结算、十一长假等资金需求高峰，但境内丝亳没有资金紧张的情绪，令远期外汇等利率曲线前端再度回跌。
“这个礼拜央行净回笼，今天是例行准备金清算日，利率还创了新低，显然市场上对于资金面是有信心的，也没有再囤积钱的必要，资金都放出来。”一台资银行人士说。
本地时间下午6:20时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报1.00/1.20%，与上日差不多。短率自7月初以来均维持在1.0-2.0%间，甚至更低。
CNH HIBOR 隔夜利率定盘价1.20000%，上日在1.23300%。
境内商业银行大多提高备付，提前为季末以及中秋和国庆节双节的资金需求准备，因此场内短期资金充沛，资金价格连续回落，隔夜回购加权利率 跌至约三个半月来的新低2.8927%。
交易商同时指出，受到境内资金面看法乐观激励，离岸远汇曲线亦走跌，一年期远汇 报6.2232/72，为5月底来低点，与境内远汇价差170点子。
银行交易员指出，预料市场对于9月资金面看法宽松，将持续推动远汇曲线下移，并令境内外价差进一步收窄。不过，交易员也指出，离岸市场是乐观中透着谨慎，在境内一年期升水 跌破800点之前，远汇美元卖盘仍会较为克制。
人民币币即期汇价 持续区间运行，本地时间下午6:40时，离岸人民币 报6.1136，较上日的6.1130微贬，盘中区间6.1116-6.1147。完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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