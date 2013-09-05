路透基点：茂业国际2亿美元贷款案进入市场--RLPC

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称第四季经济表面良好但不可持续，低利率未加重楼市投机-报道
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，德意志银行已经启动连锁百货运营商茂业国际的三年期2亿美元定期贷款案。
这笔分期偿还贷款的利率是三个月期Libor上浮310个基点。
银行受邀以下列档次参贷：承贷3,000万美元或以上者，有150基点的前端费用。承贷2,000-2,900万美元者有125个基点的费用。承贷1,000-1,900万美元者有100个基点的费用。
本贷款案有两年宽限期，将分三期每半年不等额偿还，摊还比例为20%、25%和55%。
最后回覆期限为10月4日。
贷款取得资金将做为再融资和营运资金。
根据该公司网站，茂业国际在中国境内18个省分运营38家百货公司。茂业国际在香港挂牌，市值约为74.2亿港元。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选