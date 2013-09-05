路透基点：茂业国际2亿美元贷款案进入市场--RLPC

路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，德意志银行已经启动连锁百货运营商茂业国际的三年期2亿美元定期贷款案。

这笔分期偿还贷款的利率是三个月期Libor上浮310个基点。

银行受邀以下列档次参贷：承贷3,000万美元或以上者，有150基点的前端费用。承贷2,000-2,900万美元者有125个基点的费用。承贷1,000-1,900万美元者有100个基点的费用。

本贷款案有两年宽限期，将分三期每半年不等额偿还，摊还比例为20%、25%和55%。

最后回覆期限为10月4日。

贷款取得资金将做为再融资和营运资金。

根据该公司网站，茂业国际在中国境内18个省分运营38家百货公司。茂业国际在香港挂牌，市值约为74.2亿港元。(完)