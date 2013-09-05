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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 18:41 BJT

印度经济：将依靠宏观因素及市场来实现卢比真正估值--财长

路透新德里9月5日 - 印度财政部长齐丹巴南周四表示，

* 印度2013/14财年赤字与GDP之比为4.8%是底线，不容超越

* 卢比汇率是个非常令人担忧的问题，有必要进行调整

* 卢比汇率过于低估，将依靠宏观因素来实现其真正估值。(完)

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