香港金融：中资基金业协会今成立，两地基金互认助推香港资管市场

路透香港9月5日 - 由多家在香港中资资产管理机构联合发起的“香港中资基金业协会 ”周四在香港成立，目前已有超过50家中资资产管理机构登记入会。

香港中资基金业协会会长丁晨在新闻会上表示，RQFII政策前景逐渐明朗，额度审批连续性和透明度逐步提高、海外客户认可度亦逐渐上升，因此，看好RQFII未来发展势头。

她并指出，目前中港两岸均在积极研讨CEPA补充协议十的基金互认政策。相信该政项策将是影响香港未来5-10年资产管理市场，基金互认政策亦影响到香港能否成为繁荣的国际金融中心。

丁晨并表示，过去的一年中，RQFII计划伴随中资资产管理机构在港发展最快时期，已经逐渐走向成熟。该协会旨在团结在港中资资产管理机构行业代表，为积极拓展人民币海外业务及中资资产管理机构在港健康成长护航。

在谈到此前中国证监会表示，RQFII将扩展至新加坡和伦敦等地，丁晨认为，此举不会威胁香港离岸人民币中心地位。她并称，大多数中资资产管理机构目前还未有计划去两地设点。

据中国国家外汇管理局最新数据显示，截止8月29日，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)39家，获批额度共计1,278亿元人民币。 人民币回流的两大重要渠道则是RQFII以及人民币直接投资(RFDI)。