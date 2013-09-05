香港金融：中资基金业协会今成立，两地基金互认助推香港资管市场

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透香港9月5日 - 由多家在香港中资资产管理机构联合发起的“香港中资基金业协会 ”周四在香港成立，目前已有超过50家中资资产管理机构登记入会。
香港中资基金业协会会长丁晨在新闻会上表示，RQFII政策前景逐渐明朗，额度审批连续性和透明度逐步提高、海外客户认可度亦逐渐上升，因此，看好RQFII未来发展势头。
她并指出，目前中港两岸均在积极研讨CEPA补充协议十的基金互认政策。相信该政项策将是影响香港未来5-10年资产管理市场，基金互认政策亦影响到香港能否成为繁荣的国际金融中心。
丁晨并表示，过去的一年中，RQFII计划伴随中资资产管理机构在港发展最快时期，已经逐渐走向成熟。该协会旨在团结在港中资资产管理机构行业代表，为积极拓展人民币海外业务及中资资产管理机构在港健康成长护航。
在谈到此前中国证监会表示，RQFII将扩展至新加坡和伦敦等地，丁晨认为，此举不会威胁香港离岸人民币中心地位。她并称，大多数中资资产管理机构目前还未有计划去两地设点。
据中国国家外汇管理局最新数据显示，截止8月29日，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)39家，获批额度共计1,278亿元人民币。 人民币回流的两大重要渠道则是RQFII以及人民币直接投资(RFDI)。
2011年12月，中国证监会公布RQFII试点办法，第一批RQFII额度为200亿元人民币，共有21家机构获得核准。2012年4月，证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度，12月又再次增加2,000亿元额度，使RQFII总额度增至2,700亿元。今年7月证监会宣布，RQFII试点将在新加坡和伦敦等地进一步拓展。（完） (记者 赵红梅/李姗姗; 审校 林高丽)
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