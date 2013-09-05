香港股市：首八月证券市场平均日成交金额按年升21%--港交所

路透香港9月5日 - 香港股市8月份波动较大，然港交所 最新数据显示，今年首八个月证券市场平均每日成交金额按年上升21%，增速回复至年初水平。

最新数据显示，首八个月日均成交金额为642.58亿港元，上年同期则为532.35亿港元，增速回复至年初逾20%的水平。

而8月份的日均成交金额按月上升6%，至约546亿港元。

受外围因素包括地缘政治动荡以及投资者担忧美国缩减买债计划的影响，大市恒生指数 8月表现较为波动，一度涨3.7%，惟整月累计下跌0.7%。

8月份衍生权证（窝轮）的成交金额按月下降19.5%，牛熊证的成交金额则按月上升7.1%。

截至8月底为止，香港上市公司总数1,578间，市价总值217,376亿港元。首8个月新增上市公司37间，首次上市集资总额449亿港元。（完）

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