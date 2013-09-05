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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 18:55 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，关注库存数据

吉隆坡一大宗商品交易员称，“下午有一些反弹，很可能受马币(林吉特)走软推升。整体而言，市场能否维持在2,400马币之上仍有待观察。”

指标11月棕榈油 期货收高0.5%，报每吨2,410马币，盘中交易区间为2,385至2,418马币。

总成交量为23,779口，成交量均值为35,000口。

路透调查显示，马来西亚8月棕榈油库存可能升至三个月高位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王兴亚)

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