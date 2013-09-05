马来西亚期市：棕榈油期货收高，关注库存数据

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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吉隆坡一大宗商品交易员称，“下午有一些反弹，很可能受马币(林吉特)走软推升。整体而言，市场能否维持在2,400马币之上仍有待观察。”
指标11月棕榈油 期货收高0.5%，报每吨2,410马币，盘中交易区间为2,385至2,418马币。
总成交量为23,779口，成交量均值为35,000口。
路透调查显示，马来西亚8月棕榈油库存可能升至三个月高位。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王兴亚)
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