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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 19:34 BJT

东南亚股市：多数温和上扬，但印尼股市收低

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                         最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                             
 汤森路透东南亚指数                         378.45        0.48       +0.13      -10.76      424.10
 新加坡                                    3039.45       24.03       +0.80       -4.03     3167.08
 马来西亚                                  1720.97        4.21       +0.25       +1.90     1688.95
 泰国                                      1313.49       10.28       +0.79       -5.64     1391.93
 印尼                                      4050.86      -22.59       -0.55       -6.16     4316.69
 菲律宾                                    5959.22       -9.11       -0.15       +2.52     5812.73
 越南                                       477.57        6.12       +1.30      +15.43      413.73
 (完)

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