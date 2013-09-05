东南亚股市：多数温和上扬，但印尼股市收低

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 378.45 0.48 +0.13 -10.76 424.10 新加坡 3039.45 24.03 +0.80 -4.03 3167.08 马来西亚 1720.97 4.21 +0.25 +1.90 1688.95 泰国 1313.49 10.28 +0.79 -5.64 1391.93 印尼 4050.86 -22.59 -0.55 -6.16 4316.69 菲律宾 5959.22 -9.11 -0.15 +2.52 5812.73 越南 477.57 6.12 +1.30 +15.43 413.73 (完)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。