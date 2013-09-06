《焦点》中国央行强势表态同业问题，意在主导协调监管为创新铺路

* 央行首度公开表示同业业务资产负债期限错配是流动性风险隐患

* 央行意欲通过规范同业发展树立协调监管机制中主导地位

* 未来同业业务将规范发展、加强监管

* 目前的一些监管方法和指标亦应得到改进

作者 谢衡

路透北京9月6日 - 虽然中国银行间市场上闹的那一场“钱荒”已经过去两个多月，但反思一直并未停歇。央行周四更是首度公开表示，同业业务资产负债期限错配的问题是造成流动性风险的一个隐患。

业内人士认为，央行此次在谈及金融监管协调部际联席会议机制中，着重表态同业业务问题，或意欲通过规范同业发展，树立其强势主导地位。而一个稳定的银行间市场，亦有利于央行未来推出更多符合其金融市场化改革战略部署的创新产品，如大额可转让定期存单(NCDs)等。

中国央行副行长胡晓炼周四表示，一些机构同业业务资产负债期限错配问题较突出，是造成流动性风险的隐患之一，快速增长的同业业务对货币政策的实施和金融风险的防范都带来了新的挑战。

“央行的表态预示未来可能对同业业务采取较强硬的措施。同时讲话中透露出对银监会监管不善的不满，并针对性地提出了分业监管体制的弊端，代表着国务院同意央行牵头建立金融监管协调部际联系会议制度后，央行有意建立其强势地位。”北京一大型银行交易员说。

国务院此前同意建立金融监管协调部际联席会议制度，由中国人民银行牵头，重点围绕金融监管开展工作，不改变现行金融监管体制。成员单位包括银监会、证监会、保监会、外汇局，必要时可邀请发展改革委、财政部等有关部门参加。

光大银行首席宏观分析师盛宏清认为，金融监管协调机制未来将对同业业务和影子银行的发展产生实质性影响。“金融市场上所有的机构都是拿信用去放杠杆，而这个信用最终的承担方，事实上是政府，政府肩负着这么大的责任，加强监管是必须的。这次出台的监管协调机制，不是违背而是更加符合市场发展的规律。”

中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉此前表示，商业银行的同业业务从去年开始已渐成中国“影子银行”的主力，目前可能要收紧，但只堵不疏还是未触及根本。当前流动性错配严重，很多就是因为同业业务参与放贷，长资产端搭配短负债端，期限错配赚取息差。

“防止监管套利是国际金融危机的一条重要的经验教训，影子银行的产生和快速发展在很大程度上与监管政策和规定的不一致相关。目前，在中国的金融体系中也有这种现象。”胡晓炼说。

因此，她表示，重大的监管政策在出台之前应该进行充分的沟通，不同的监管当局对同类业务的监管政策应该有内在逻辑的一致性，监管标准应该有相应的协调性。在分业监管的体制下，监管部门从各自行业监管和风险防范的角度出发，出台了相应的监管政策和法规要求。对于其中有相互关联的一些政策和规定，都需要在相关部门之间进行充分的协调和沟通，使之相互之间能够有比较好的衔接和一致性。

**规范发展，加强监管**

央行对同业业务的创新和发展到底持何种态度，市场一直莫衷一是。一家同业业务发展激进并因此获利丰厚的股份制银行此前一直相信，央行是支持他们的做法的。而央行此番表态之后，更多业内人士相信，央行不是要把同业业务一棒子打死，而是要引导同业创新向其希望的方向发展，能走一条“正路”。

“央行对同业业务不是取消，也谈不上扼杀创新。而是要‘规范发展，加强监管’。因为马上就要在同业市场上实验推出大额可转让定期存单，这是利率市场化改革的重要一环，而未来要稳步推进改革的话，也要求有一个稳定的同业市场。”盛宏清说。

广发银行金融市场部高级交易员颜岩亦认为，央行还是能够看到同业业务的好处，只是希望能够透明化，正规化，可以全面监管。比如未来会在同业市场上推动NCDs的发行，就是比原来的同业业务更先进的发展方向。

路透稍早报导，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。其后，在中资银行的中期业绩说明会上，建设银行 和中国银行 均表示，已向央行提交了有关材料。

全国人大财经委员会副主任吴晓灵亦建议，应先允许银行发行同业的大额可转让存单，把这些存单的资金计入一般存款，并交纳存款准备金，允许商业银行用这样得来的资金去放贷款。

她认为，银行此前以同业业务参与放贷，定下畸高的利率水平，是扰乱市场秩序的做法，“实际上实体经济能接受这么高的利率吗？而这样的利率公布出去以后，又会给市场带来一种不合理的利率水平的预期。”

推进金融系统市场化改革是中国高层既定的目标，实际上，未来在同业市场上开展的金融创新应该更多。盛宏清认为，围绕NCDs开展的同业业务创新就大有可为。如NCDs的期限设计、如何定价，以及如何如何设计与之匹配、对冲的衍生品等等。

胡晓炼就表示，利率、汇率市场化形成机制改革的进一步深化，金融市场广度和深度的增强，金融机构国际化和综合化经营的内在驱动，金融创新和新的金融业态、经营方式的不断涌现，都使得中国金融业持续健康发展面临着诸多的挑战，这对建立金融监管协调机制提出了迫切的要求。

**监管方式和指标亦应改进**

为保证金融市场的健康发展，有关部门固然应该有效协调、加强监管，但随着金融市场不断改变，监管机构相应调整监管的方式，以及已经不合时宜的指标，也应该是题中应有之义。

随着金融脱媒的速度加快，商业银行降低负债成本，扩大负债来源，摆脱存贷比考核指标压力的要求愈加强烈。

“监管层对存贷比等方面的指标，是不是可以做一些调整。否则，银行只能另寻一些道路，来倒逼货币政策了。”国泰君安证券首席债券分析师徐寒飞说。

吴晓灵亦表示，存贷比和贷款规模这两项指标的控制侵蚀了商业银行的金融自主权，而商业银行资产负债管理自主权的缺失扭曲了市场行为。银行用理财产品来冲时点，使市场的货币供应链在短时间内剧烈波动，实际上对货币信贷真实信号的反馈是不利的。

盛宏清则认为，央行货币政策要坚持市场化的操作手法，倚重公开市场的操作，对整个资金面进行调控。

“与银行间市场上的机构交换资金、债券产品的量要扩大，正逆回购要交错操作，要更频繁一点。而不是说这段时间就是正回购，那段时间就是逆回购。应使正逆回购的界限逐步融合，使同业市场上的资金价格更容易向央行的基准利率靠拢。这方面，央行应该有所改进。”他说。

为抑制过宽的流动性，今年春节后央行公开市场暂停逆回购，并先后重启了正回购操作和央票发行。不过进入6月，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，又于7月末重启逆回购操作，同时对部分已到期的三年期央票进行续发。

胡晓炼表示，加强信息共享制度建设是完善金融监管协调机制，切实发挥协调机制作用的重要抓手。要明确信息采集范围，统一采集标准，实现数据信息共享的规范化和常态化，建立覆盖全面、标准统一、信息共享的金融业综合统计体系。这将成为金融监管部际协调联席会议的一项重要机制。

“人民银行正在积极推动金融业统计体系的建设，推进建立覆盖银行、证券、保险、理财与资产管理的统计体系。可以相信，在金融监管协调机制的框架下，这一体系的建立将极大地增强对整个金融体系的监测、分析的能力，为预测、判断、评估和防控金融风险，维护金融体系的稳定提供一个顺风耳、千里眼。”她说。（完）

（北京康熙泽和张胜男对本文亦有贡献）