国际油市：亚洲燃料油市场持续疲弱，因供应过剩

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透新加坡9月5日 - 亚洲燃料油市场周四维持疲弱，供应过剩令市场低迷。
新加坡上周燃料油库存增加至2,343.7万桶，为两个半月最高。过去两个月来自西方的出口强劲。
交易商表示，西方燃料油出口本月下滑，但10月可能维持高位。
路透数据显示，9月和10月西方运抵亚洲的燃料油将分别为270万吨和380万吨左右，低于过去两个月的大约500万吨。
交易商预计供应或将收紧，因亚洲炼厂进入检修高峰期。
消息人士称，Korea East-West Power Co Ltd (EWP)已经取消标购5万吨高硫燃料油，因石油油发电厂关闭。
现货市场没有交易成交。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 田建华)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉