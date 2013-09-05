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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 21:04 BJT

国际油市：亚洲燃料油市场持续疲弱，因供应过剩

路透新加坡9月5日 - 亚洲燃料油市场周四维持疲弱，供应过剩令市场低迷。

新加坡上周燃料油库存增加至2,343.7万桶，为两个半月最高。过去两个月来自西方的出口强劲。

交易商表示，西方燃料油出口本月下滑，但10月可能维持高位。

路透数据显示，9月和10月西方运抵亚洲的燃料油将分别为270万吨和380万吨左右，低于过去两个月的大约500万吨。

交易商预计供应或将收紧，因亚洲炼厂进入检修高峰期。

消息人士称，Korea East-West Power Co Ltd (EWP)已经取消标购5万吨高硫燃料油，因石油油发电厂关闭。

现货市场没有交易成交。(完)

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(编译 王兴亚; 审校 田建华)

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