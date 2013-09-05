国际油市：石脑油和汽油裂解价差反弹，LG化学购入石脑油

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透新加坡9月5日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周四反弹并触及两日高位，分别达到每吨103.78美元和每桶3.37美元，上日曾下跌。
韩国LG化学购买至少5吨10月下半月运抵丽川和大山的石脑油，成本加运费价(C&F)分别为每吨较日本报价高出1美元和1.50美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)周三买入7.5万吨10月下半月抵达丽川(Yeosu)的石脑油船货。LG化学支付的价格要比丽川石脑油裂解中心高一倍。
交易商在供给过剩何时才能缓解的问题上存在分歧。
一些人认为，10月底时供给过剩将会好转；另一部分人则预计可能在11月下半月。
卖方存在意见分歧，在一宗马来西亚完成的交易中得以体现。Titan完成一笔3吨石脑油的交易，运期为10月下半月，地点为帕西古当(Pasir Gudang)，成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价低6美元。
这是石化产品生产商在约两年里支付的最低价格。
台湾中油公司预计将在9月上半月之前，将年产量70万吨的石脑油裂解装置产能从当前的70-80%提高到最大。
印度Essar Oil取消了一标售。Essar Oil原定售出2万吨9月25-29日从Vadinar装船的石脑油，有传言称该炼厂可能准备在稍晚时卖出3.5万吨石脑油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉