国际油市：石脑油和汽油裂解价差反弹，LG化学购入石脑油

路透新加坡9月5日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周四反弹并触及两日高位，分别达到每吨103.78美元和每桶3.37美元，上日曾下跌。

韩国LG化学购买至少5吨10月下半月运抵丽川和大山的石脑油，成本加运费价(C&F)分别为每吨较日本报价高出1美元和1.50美元。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)周三买入7.5万吨10月下半月抵达丽川(Yeosu)的石脑油船货。LG化学支付的价格要比丽川石脑油裂解中心高一倍。

交易商在供给过剩何时才能缓解的问题上存在分歧。

一些人认为，10月底时供给过剩将会好转；另一部分人则预计可能在11月下半月。

卖方存在意见分歧，在一宗马来西亚完成的交易中得以体现。Titan完成一笔3吨石脑油的交易，运期为10月下半月，地点为帕西古当(Pasir Gudang)，成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价低6美元。

这是石化产品生产商在约两年里支付的最低价格。

台湾中油公司预计将在9月上半月之前，将年产量70万吨的石脑油裂解装置产能从当前的70-80%提高到最大。

印度Essar Oil取消了一标售。Essar Oil原定售出2万吨9月25-29日从Vadinar装船的石脑油，有传言称该炼厂可能准备在稍晚时卖出3.5万吨石脑油。(完)

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