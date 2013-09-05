欧洲央行：总裁德拉吉称，货币政策将按照所需时间保持宽松状态

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称第四季经济表面良好但不可持续，低利率未加重楼市投机-报道
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路透法兰克福9月5日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行会议结束后召开记者会表示，
* 欧元区基础价格压力预计会继续受抑制
* 近期信心指标确认经济逐步复苏的预期
* 货币政策将按照所需时间保持宽松状态
* 管理委员会预计ECB利率在较长时间内维持在当前或更低水准
* 中期通胀率前景未变
* 将监控所有信息
* 预计欧元区逐步复苏
* 金融市场改善逐步向实体经济传导
* ECB人员预计2013年GDP下滑0.4%
* 经济增长风险在下档
* 近期货币和金融市场的动态或给经济状况带来负面影响
* 预计未来几个月通胀率保持在低位
* 通胀风险大体平衡
* 通胀率上档风险来自大宗商品价格和税收，下档风险来自经济弱于预期
* 准备好在必要时候采取适当行动
* 我们考量的是整体通胀
* 一些委员称经济改善程度不能成为讨论降息的依据
* 另一些委员认为复苏依然过于脆弱，不能排除降息可能
* 今天会议上讨论了降息
* 前瞻性指引旨在降低波动性，我们已经做到这一点
* 前瞻性指引目的还在于避免市场利率对经济改善作出过度反应
* 并未计划量化前瞻性指引
* 利率一段时间内保持下行倾向 (完)
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