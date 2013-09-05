国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，受制于需求疲弱

路透新加坡9月5日 - 亚洲柴油裂解价差小幅下滑至每桶17.20美元，因充足的供给持续带来压力。

官方数据显示，截至9月4日当周，新加坡中质馏分油库存增加了近22%，达到1,072.8万桶的七个月高位。

来自印尼的柴油需求大幅下跌，因上月穆斯林斋月的结束，也意味着季节性需求顶峰的完结。

“印尼需求疲弱，是亚洲高硫品级馏分油供给高企的一个原因。”一位驻新加坡的交易商表示。“印尼可能仍有较多的库存。”

与此同时，韩国SK Energy母公司SK Innovation的一位发言人表示，将把日产量74,000桶的渣油流化催化裂解产能提高10-20%。

在SK Energy扩张产能之前，GS Caltex曾买入日产量53,000桶的真空柴油流化催化裂解装置。该装置可生产汽油和柴油。(完)

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