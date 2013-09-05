国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，受制于需求疲弱

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透新加坡9月5日 - 亚洲柴油裂解价差小幅下滑至每桶17.20美元，因充足的供给持续带来压力。
官方数据显示，截至9月4日当周，新加坡中质馏分油库存增加了近22%，达到1,072.8万桶的七个月高位。
来自印尼的柴油需求大幅下跌，因上月穆斯林斋月的结束，也意味着季节性需求顶峰的完结。
“印尼需求疲弱，是亚洲高硫品级馏分油供给高企的一个原因。”一位驻新加坡的交易商表示。“印尼可能仍有较多的库存。”
与此同时，韩国SK Energy母公司SK Innovation的一位发言人表示，将把日产量74,000桶的渣油流化催化裂解产能提高10-20%。
在SK Energy扩张产能之前，GS Caltex曾买入日产量53,000桶的真空柴油流化催化裂解装置。该装置可生产汽油和柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉