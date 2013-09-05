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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月5日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新              
 收盘价：                                                           
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                82.84       +3.41       +4.29     2617575
 搜狐                                65.96       -0.38       -0.57     1005783
 网易                                72.21       -0.71       -0.97      712156
 百度                               132.99       -1.50       -1.12     3481408
 亚信科技                            11.54       +0.13       +1.14      236784
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.18       +0.32       +1.90     1988955
 联电                                 1.99       +0.00       +0.00      157571
 日月光                               4.59       +0.08       +1.77      128472
 硅品精密                             5.69       -0.02       -0.35     1056705
 和信超媒体                           0.99       -0.01       -1.00       24888
 友达                                 3.84       +0.01       +0.26      210851
 中华电信                            31.61       -0.02       -0.06       38801
 台湾国际航电                        42.20       -0.10       -0.24     1395337
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            55.23       +0.43       +0.78      154756
 中国联通                            15.64       -0.02       -0.13      263673
 中国电信                            53.78       +0.37       +0.69       14724
 中芯国际                             3.76       -0.02       -0.53       50304
 电讯盈科                             4.48       -0.07       -1.54       32401
 (完)

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