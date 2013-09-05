《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月5日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 82.84 +3.41 +4.29 2617575 搜狐 65.96 -0.38 -0.57 1005783 网易 72.21 -0.71 -0.97 712156 百度 132.99 -1.50 -1.12 3481408 亚信科技 11.54 +0.13 +1.14 236784 台湾 台湾积体电路 17.18 +0.32 +1.90 1988955 联电 1.99 +0.00 +0.00 157571 日月光 4.59 +0.08 +1.77 128472 硅品精密 5.69 -0.02 -0.35 1056705 和信超媒体 0.99 -0.01 -1.00 24888 友达 3.84 +0.01 +0.26 210851 中华电信 31.61 -0.02 -0.06 38801 台湾国际航电 42.20 -0.10 -0.24 1395337 香港 中国移动 55.23 +0.43 +0.78 154756 中国联通 15.64 -0.02 -0.13 263673 中国电信 53.78 +0.37 +0.69 14724 中芯国际 3.76 -0.02 -0.53 50304 电讯盈科 4.48 -0.07 -1.54 32401 (完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉