更新版-纽约汇市：在欧洲央行发布声明及美国公布强劲数据后美元普涨

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3119 1.3207 -0.67 -0.57 1.3194 美元/日圆 100.11 99.75 +0.36 +15.41 86.74 欧元/日圆 131.37 131.70 -0.25 +14.78 114.45 美元/瑞郎 0.9351 0.9365 -0.15 +2.14 0.9155 英镑/美元 1.5589 1.5624 -0.22 -4.07 1.6251 美元/加元 1.0503 1.0491 +0.11 +5.87 0.9921 澳元/美元 0.9121 0.9166 -0.49 -12.24 1.0393 欧元/瑞郎 1.2393 1.2351 +0.34 +2.63 1.2075 欧元/英镑 0.8415 0.8453 -0.45 +3.71 0.8114 新西兰元/美元 0.7880 0.7903 -0.29 -4.87 0.8283 美元/挪威克朗 6.1230 6.0575 +1.08 +10.07 5.5630 欧元/挪威克朗 8.0318 8.0002 +0.39 +9.42 7.3403 美元/瑞典克朗 6.6765 6.5900 +1.31 +2.74 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7601 8.7015 +0.67 +2.13 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉