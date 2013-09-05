版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 06:17 BJT

更新版-纽约汇市：在欧洲央行发布声明及美国公布强劲数据后美元普涨

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3119      1.3207       -0.67       -0.57      1.3194
 美元/日圆                           100.11       99.75       +0.36      +15.41       86.74
 欧元/日圆                           131.37      131.70       -0.25      +14.78      114.45
 美元/瑞郎                           0.9351      0.9365       -0.15       +2.14      0.9155
 英镑/美元                           1.5589      1.5624       -0.22       -4.07      1.6251
 美元/加元                           1.0503      1.0491       +0.11       +5.87      0.9921
 澳元/美元                           0.9121      0.9166       -0.49      -12.24      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2393      1.2351       +0.34       +2.63      1.2075
 欧元/英镑                           0.8415      0.8453       -0.45       +3.71      0.8114
 新西兰元/美元                       0.7880      0.7903       -0.29       -4.87      0.8283
 美元/挪威克朗                       6.1230      6.0575       +1.08      +10.07      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.0318      8.0002       +0.39       +9.42      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.6765      6.5900       +1.31       +2.74      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.7601      8.7015       +0.67       +2.13      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
    
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    南非兰特报导         拉美货币报导             
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 李军; 审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐