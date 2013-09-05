澳新经济指标预测--9月6日-9月13日****

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月2日当周 9月6日(五) 暂无重要数据 9月9日当周 9月8日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰制造业销售(较前季) 第二季 -- -0.6% 9月8-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰REINZ房价指数(较前月) 8月 -- -0.5% 新西兰REINZ房价指数(较上年同期) -- +8.6% 9月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 8月 -- -6.8% 网络招聘广告(较前月) -- -0.9% 0130 澳洲房屋融资(较前月) 7月 -- +2.7% 投资性房屋融资 -- -0.5% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- +0.4% (较上年同期) -- +7.7% 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 8月 -- 负7.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 负3 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +3.5% 2100 新西兰央行利率决定 -- -- 2.50% 9月12日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 8月 -- 减少1.02 全职就业人口变化(万人) -- 减少0.67 就业参与率 -- 65.1% 失业率 -- 5.7% 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 8月 -- +0.5% 9月13日(五) 暂无重要数据 (完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉