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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 06:23 BJT

****澳新经济指标预测--9月6日-9月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    9月2日当周
  
 9月6日(五)
 暂无重要数据
      
    9月9日当周
           
 9月8日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 2245      新西兰制造业销售(较前季)                      第二季           --          -0.6%
      
 9月8-13日
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 2200      新西兰REINZ房价指数(较前月)                      8月           --          -0.5%
           新西兰REINZ房价指数(较上年同期)                                --          +8.6%
    
 9月9日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                      8月           --          -6.8%
                  网络招聘广告(较前月)                                    --          -0.9%
 0130      澳洲房屋融资(较前月)                             7月           --          +2.7%
              投资性房屋融资                                              --          -0.5%
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                     8月           --          +0.4%
                            (较上年同期)                                  --          +7.7%
    
 9月10日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲NAB企业现况指数                              8月           --          负7.0
           澳洲NAB企业信心指数                                            --            负3
 
 9月11日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0030      澳洲消费者信心指数                               9月           --          +3.5%
 2100      新西兰央行利率决定                                --           --          2.50%
    
 9月12日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲就业人口变化(万人)                           8月           --       减少1.02
              全职就业人口变化(万人)                                      --       减少0.67
              就业参与率                                                  --          65.1%
              失业率                                                      --           5.7%
 2245      新西兰食品价格指数(较前月)                       8月           --          +0.5%
 
 9月13日(五)
 暂无重要数据
    (完)

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