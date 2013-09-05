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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 06:27 BJT

全球航运：波罗的海干散货运价指数触20个月高点，因海岬型费率飙升

路透9月5日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周四升至20个月高点，受海岬型船运市场大涨的激励。

干散货运价指数大升64点或5.27%，至1,279点，此为2012年1月9日以来高位。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跳升215点或8.79%，至2,660点，为去年1月4日以来最高。日均获利上涨1,957美元至19,811美元。

“铁矿石运输的船只预定活动在过去两天十分火热，海岬型现船费率一路高涨，”GHS研究分析师Omar Nokta在报告中称。

“中国钢材市场的强劲表现继续扮演主要推手角色，我们认为此波涨势将持续，因为对(铁矿石的)需求似乎是对现货的需求，而非出于价格套利的需要，”他补充道。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨28点或3%至961点。日均获利增加220美元至7,676美元。(完)

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