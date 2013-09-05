全球航运：波罗的海干散货运价指数触20个月高点，因海岬型费率飙升

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透9月5日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周四升至20个月高点，受海岬型船运市场大涨的激励。
干散货运价指数大升64点或5.27%，至1,279点，此为2012年1月9日以来高位。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跳升215点或8.79%，至2,660点，为去年1月4日以来最高。日均获利上涨1,957美元至19,811美元。
“铁矿石运输的船只预定活动在过去两天十分火热，海岬型现船费率一路高涨，”GHS研究分析师Omar Nokta在报告中称。
“中国钢材市场的强劲表现继续扮演主要推手角色，我们认为此波涨势将持续，因为对(铁矿石的)需求似乎是对现货的需求，而非出于价格套利的需要，”他补充道。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨28点或3%至961点。日均获利增加220美元至7,676美元。(完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉