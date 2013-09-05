拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，其它拉美货币普跌

路透里约热内卢9月5日 - 巴西雷亚尔周四逆势上扬逾1%，其它拉美货币则普遍下跌，因在巴西央行发表有关货币政策的温和言论后，外资买入巴西政府公债。

巴西央行对雷亚尔贬值之于通胀的影响评估较为温和，缓解了过去几周出现的巴西公债抛压，导致收益率下跌。<0#2DIJ:>

尽管该央行在会议记录中暗示，有可能在10月再次升息，但没有回答是否会在10月后继续收紧货币政策的问题。

而且，央行决策者在提到财政政策和通胀前景的时候改变了一些措辞，让一些分析师认为这次的会议记录语气非常温和。

受此影响，巴西市场至少是暂时逆转了近期的模式，即雷亚尔贬值引发通胀忧虑，利率期货因此上涨，并引发公债抛压。

“今天的交易方向跟前几天前以及国外市场的方向相反，”XP Investimentos的分析师Caio Sasaki说。“市场出现来自一些外资银行的强劲美元流入。”

一家外资银行交易员称，投资者在买入雷亚尔，用于投资本地政府公债。