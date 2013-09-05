版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 06:40 BJT

全球外汇市场9月6日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月5日(四)

2350 - 日本8月外汇储备

9月6日(五)

0500 - 日本7月领先指标/同时指标

0600 - 20国集团(G20)领导人会议

0600 - 德国7月贸易收支

0645 - 法国8月消费者信心

0645 - 法国7月预算收支

0645 - 法国7月贸易收支

0715 - 瑞士8月通胀数据

0830 - 英国7月工业生产与制造业产出

0830 - 英国7月贸易收支

1000 - 德国7月工业生产

1200 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话

1230 - 美国8月非农就业报告

1430 - 美国一周ECRI领先指标

1730 - 美国堪萨斯联邦储备银行总裁乔治讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐