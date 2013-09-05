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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 07:15 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超150万股

路透东京9月6日 - 以下为日本股市周五开市前，六家外资券商的下单情况：    
                
 日股(单位：百万股)
 
 卖单          11.0
 买单           9.5
 -----------------
 净卖           1.5
 单     
 (完)

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