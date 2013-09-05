《全球金融焦点》金砖国家设1,000亿美元汇市稳定基金，实施尚需时间

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
**有限的团结**
新兴市场国家正面临着最严重的金融冲击，但印度却未能从中国和俄罗斯处收获太多同情。中俄均呼吁印度采取政策措施应对外部赤字。
朱光耀称，“目前，一些金砖国家出现货币贬值、资本外逃等现象，其重要诱因是外部因素，但也反映出金砖国家自身经济结构存在的问题，突出表现在国际收支困难。”
“应对国际收支困难的政策工具，一个是提高利率，一个是货币贬值。”
印度上周五称，正联系其他新兴国家一起合作干预境外外汇市场。但是印度未能得到太多支持，而且看起来外汇储备资金池也不会很快到位并派上用场。
不过，印度官员称将寄望于G20的强力支持，以在美国经济回升推动美联储缩减购债的情况下向其提供保障。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉