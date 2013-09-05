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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 07:57 BJT

《全球金融焦点》金砖国家设1,000亿美元汇市稳定基金，实施尚需时间

**有限的团结**

新兴市场国家正面临着最严重的金融冲击，但印度却未能从中国和俄罗斯处收获太多同情。中俄均呼吁印度采取政策措施应对外部赤字。

朱光耀称，“目前，一些金砖国家出现货币贬值、资本外逃等现象，其重要诱因是外部因素，但也反映出金砖国家自身经济结构存在的问题，突出表现在国际收支困难。”

“应对国际收支困难的政策工具，一个是提高利率，一个是货币贬值。”

印度上周五称，正联系其他新兴国家一起合作干预境外外汇市场。但是印度未能得到太多支持，而且看起来外汇储备资金池也不会很快到位并派上用场。

不过，印度官员称将寄望于G20的强力支持，以在美国经济回升推动美联储缩减购债的情况下向其提供保障。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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