金砖国家：9月5日股汇市收盘纵览

路透9月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月5日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报947.67点。

中国股市：沪综指小幅收跌终结四连涨，国债期货上市前观望气氛浓

香港股市：收涨1.2%至三个多月高位，航运类股引领升

中国汇市：中国汇市：人民币近收平，中间价维稳姿态仍主导市场

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拉美股市：巴西Bovespa指数 升至近三个月高位，受国营石油公司Petrobras股价上涨提振。该指数升1.23%，收报52,351.86点。

拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，其它拉美货币普跌

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南非股市：上升0.6%，金矿生产商股价上扬，因外界寄望于数以万计矿工的罢工可能比原先预期要更早结束。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 升0.61%，报38,399.42点。综合指数 攀涨0.65%，报 42,797.21点。

南非汇市：兰特兑美元走强，因金矿罢工谈判有望取得突破

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印度股市：上涨逾2%，银行股录得逾四年来最大单日涨幅，因此前央行新任总裁Raghuram Rajan宣布一系列措施，包括上调对银行业者的海外借贷限额。指标BSE指数 上升2.22%或412.21点，收报18,979.76点，为连续第二日上涨。NSE指数 收高2.66%或144.85点，报5,592.95点，此前最高上涨3.3%。

印度汇市：印度卢比扬升，此前新任央行总裁推出数项措施来支撑陷入困境的本币，给担心该国20年来最严重经济危机的投资者带来信心。卢比兑美元 一度上涨2.3%至65.53，远离8月28日所及纪录低位68.85，当时卢布自2013年峰值重挫逾23%。该货币对收报66.01，周一收盘价为67.0650。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,339.800点。MSCI明晟俄罗斯指数 升3.43%至742.88点。