G20会议：日本首相誓要实现经济增长和财政改革，未提及消费税问题

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透俄罗斯圣彼得堡9月5日 - 日本首相安倍晋三在20国集团(G20)峰会上表示，根据他的促增长政策计划，日本将致力于同时实现经济增长和财政改革，但他未提及是否上调消费税的决定。
周四在G20峰会首日会议上，安倍称，日本将寻求在截至2016年3月的财年之前实现将预算赤字减半的目标，这其中不包括新债标售和债券偿付，并在2021年3月前实现预算盈余。
但他没有提及未来两年内是否上调消费税。去年日本通过的一项法律规定要上调消费税，这成为日本财政辩论的焦点之一。
“日本同时实现经济增长和财政整顿尤为重要，因为我们国家的财政状况比其他国家严峻许多，”一位日本官员说安倍在会上这样表示。
日本和其他国家都在G20峰会上介绍了中期财政计划，但日本没有提及未来按计划增税可能破坏政府的财政整顿计划。
前述日本官员补充称，G20会议期间，其他国家没有对安倍的意见阐述提出异议，不过俄罗斯总统普京和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德形容“安倍经济学”是个新动作。
日本财务大臣麻生太郎在参加G20财长晚宴会谈后表示，日本将在10月初根据届时的经济状况就消费税问题做出决定。
安倍也反复说过，他将在秋季做出是否上调消费税的决定，同时会观察经济指标，看日本经济是否承受得住增税的影响。增税决定预计将在10月初做出。(完)
(编译 白云; 审校 侯向明)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉