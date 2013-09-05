G20会议：日本首相誓要实现经济增长和财政改革，未提及消费税问题

路透俄罗斯圣彼得堡9月5日 - 日本首相安倍晋三在20国集团(G20)峰会上表示，根据他的促增长政策计划，日本将致力于同时实现经济增长和财政改革，但他未提及是否上调消费税的决定。

周四在G20峰会首日会议上，安倍称，日本将寻求在截至2016年3月的财年之前实现将预算赤字减半的目标，这其中不包括新债标售和债券偿付，并在2021年3月前实现预算盈余。

但他没有提及未来两年内是否上调消费税。去年日本通过的一项法律规定要上调消费税，这成为日本财政辩论的焦点之一。

“日本同时实现经济增长和财政整顿尤为重要，因为我们国家的财政状况比其他国家严峻许多，”一位日本官员说安倍在会上这样表示。

日本和其他国家都在G20峰会上介绍了中期财政计划，但日本没有提及未来按计划增税可能破坏政府的财政整顿计划。

前述日本官员补充称，G20会议期间，其他国家没有对安倍的意见阐述提出异议，不过俄罗斯总统普京和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德形容“安倍经济学”是个新动作。

日本财务大臣麻生太郎在参加G20财长晚宴会谈后表示，日本将在10月初根据届时的经济状况就消费税问题做出决定。

安倍也反复说过，他将在秋季做出是否上调消费税的决定，同时会观察经济指标，看日本经济是否承受得住增税的影响。增税决定预计将在10月初做出。(完)