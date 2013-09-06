《G20会议焦点》：新兴市场之痛成为会议经济议题磋商的焦点

中国副财长朱光耀敦促欧洲采取更多措施刺激经济增长。

“结构性问题远未解决，现在不是自高自大的时候，”朱光耀对记者表示。

在欧洲央行周四宣布维持利率不变后，德国首相梅克尔在会议间隙表示，必须在不引发经济动荡的情况下，逐步调整宽松的货币政策。

**债务承诺**

工业化国家累积的庞大债务负担也促使部分G20成员国减少举债。G20国家占全球产出的90%，占全球人口的三分之二。

“就在财政整顿和支持增长之间寻找最佳平衡的必要性达成共识，成为热点议题。”俄罗斯总统普京说道。

由德国率先提出的建立约束性债务承诺的设想被放弃，德国原本是想将这个承诺作为2010年加拿大峰会达成的减债目标的扩展内容。

作为减债动议拥护者的加拿大总理哈珀表示，不管怎样，他将寻求在2015年前实现预算平衡，同时努力促进投资和增长。

日本首相安倍晋三则在峰会上表示，根据他的促增长政策计划，日本将致力于同时实现经济增长和财政改革，但他未提及是否上调消费税的决定。