修正-《英国央行焦点》维持政策不变，投资者押注较早升息

(更正：正文第三段，澄清是“为英债收益率涨势推波助澜”)

* 英国央行维持指标利率在0.5%不变，量化宽松规模仍为3,750亿英镑

* 央行没有就利率提供新的前瞻性指引

* 决议公布后英债收益率触及两年高位

路透伦敦9月5日 - 英国央行周四并没有试图用言辞压低金融市场利率，这让投资者进一步押注，由于经济成长加速，央行升息行动将早于其暗示的时间点。

在卡尼上任后的第三次月度政策会议上，央行未调整货币政策，也没有重复7月时的警告：投资者推高债券收益率的举动操之过急。

央行决议公布后，10年期英国公债收益率逾两年来首次突破3%。强劲的美国经济数据也为英债收益率涨势推波助澜，因其强化了美国联邦储备理事会(美联储)可能最早于本月开始削减刺激规模的预期。

苏格兰皇家银行(RBS)利率分析师Simon Peck说，根据英镑短期利率期货合约的走势，投资者目前认为央行的首次升息会在2014年12月，而政策声明公布前的预期是2015年3月。

周四，2014年12月英镑短期利率期货合约下跌14个跳动点，英镑贸易加权汇率触及七个半月高点。

根据上月公布的前瞻性指引，英国央行料将维持利率不变直到失业率降至7%，而央行预计要到2016年底才会达到该目标。

巴克莱的分析师Simon Hayes表示，投资人对于英国央行不发布声明的决定反应过度，不发布声明未必代表部分委员认同市场对央行首次升息时机的预期。

“我想他们会错意了，”Hayes称，更可能的情况是英国央行不认为目前为止市场利率上扬对经济造成威胁。

“我丝毫不认为，在8月已经给出利率引导的情况下，近期一些强劲数据就让他们却步了。”

近期的英国制造业和服务业调查结果均强劲，而分析师本周预期，第三季经济成长率可能升至逾1%，远高于英国央行预估的约0.6%。

一如预期，英国央行决议维持利率在0.5%不变，且未调整资产购买计划，根据该计划，央行已买进3,750亿英镑的英国公债。

**复苏疑虑**

花旗分析师Michael Saunders表示，央行周四保持缄默，可能说明其不愿重启购债计划来管理市场利率，可能会维持政策不变直到利率水准威胁到了经济成长。

“由于最近一系列意外乐观的经济数据出炉，故可能尚未到达痛苦的临界点。市场可能会试探这个临界点究竟在哪里，”他说。

9月会议记录将于9月18日公布。

分析师在周四货币政策委员会(MPC)公布政策决议前表示，几位MPC委员现在可能支持向经济注入更多资金。卡尼上周称，如果近期市场利率上升给经济复苏增添风险，那么英国央行可能会给经济提供更多帮助。