《中国报摘》--中国证券报9月6日

* 头版头条:

--据悉，在十八届三中全会关注的农村改革议题中，除土地制度改革外，集体林权制度改革等有望被关注。另外，集体林权制度改革的确权工作已基本完成，确权率达95%以上。

* 其他:

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，存款利率上限放开应是利率市场化最后一步，目前尚不具备放开条件，预计今明两年都不会放开。同时必须强调的是，开展资产证券化业务，必须有风险留存。

--万科 日前斥资53.99亿元人民币竞得深圳市一地块使用权，为其首次获得产业办公用地。

--中国宏观经济学会秘书长王建撰文指出，人民币国际化始终没有迈出实质性步伐，除体制、法律、人才等国内方面问题外，更主要原因是开放的国际条件不好，处于两难困境。

--财政部副部长朱光耀表示，全国范围的地方政府性债务第二轮全面审计预计于9月完成，10月公布结果，地方政府融资平台余额总数料有所增加。

--金隅股份 拟向控股股东等非公开发行5亿股A股股票，发行价格5.58元/股，募集资金27.95亿元。

--中钢协报告称，8月受制造业形势好转影响，国内市场钢材价格继续呈回升走势，拉动铁矿石价格也有所上升。不过，后期随着钢铁生产进一步下降，钢铁企业盈利困难，铁矿石需求强度也将有所回落，铁矿石价格将呈波动下行走势。(完)