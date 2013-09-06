《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月6日

路透香港9月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.755港元 ) 美国股市周四小幅收高，连升第三日，道琼工业指数 收高6.61点，或0.04%，报14,937.4 8点 ；但市场的谨慎情绪限制股市涨幅，投资人静待周五公布的非农就业报告，以及该数据对美国联邦 储备理事会(美联储/FED)刺激计划的影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 203.350 0.50 18027 15.770 -0.57 中国铝业 9.010 0.78 28979 2.795 -0.18 中国移动 55.230 0.78 154756 85.662 0.90 中国人寿 39.800 1.58 56825 20.577 0.37 中石油 111.300 1.73 48998 8.631 -0.79 中石化 76.960 0.85 18352 5.968 0.48 汇丰控股 55.430 2.02 451907 85.972 0.61 中电信 53.780 0.69 14724 4.171 0.98 中国联通 15.640 -0.13 263673 12.129 -0.75 兖州煤业 9.350 0.54 87086 7.251 -0.54 华能国际 38.350 -0.78 30993 7.435 0.75 南方航空 17.940 -0.88 6482 2.782 1.18 东方航空 15.330 -0.45 9558 1.189 -49.41 中芯国际 3.760 -0.53 50304 0.583 2.31 (完) (整理 梁慧仪)