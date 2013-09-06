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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月6日

路透香港9月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.755港元 )

    美国股市周四小幅收高，连升第三日，道琼工业指数 收高6.61点，或0.04%，报14,937.4
8点
；但市场的谨慎情绪限制股市涨幅，投资人静待周五公布的非农就业报告，以及该数据对美国联邦
储备理事会(美联储/FED)刺激计划的影响。 
 
          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       203.350    0.50      18027            15.770      -0.57
 中国铝业                       9.010    0.78      28979             2.795      -0.18
 中国移动                      55.230    0.78     154756            85.662       0.90
 中国人寿                      39.800    1.58      56825            20.577       0.37
 中石油                       111.300    1.73      48998             8.631      -0.79
 中石化                        76.960    0.85      18352             5.968       0.48
 汇丰控股                      55.430    2.02     451907            85.972       0.61
 中电信                        53.780    0.69      14724             4.171       0.98
 中国联通                      15.640   -0.13     263673            12.129      -0.75
 兖州煤业                       9.350    0.54      87086             7.251      -0.54
 华能国际                      38.350   -0.78      30993             7.435       0.75
 南方航空                      17.940   -0.88       6482             2.782       1.18
 东方航空                      15.330   -0.45       9558             1.189     -49.41
 中芯国际                       3.760   -0.53      50304             0.583       2.31
 (完)

 (整理　梁慧仪)

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