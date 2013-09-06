《中国重要政经日程》--9月6日

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
============================今日重要政经日程=======================
9/6（五）
2013中国国际金融展在北京举行
============================近日重要政经日程=======================
9/10（二）
第五届拉丁美洲投资者论坛在北京举行，至11日。
9/11 (三)
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日，国务院总理李克强将于9月11日出席。
9/14（六）
2013中国信托业高峰论坛在北京举行
2013第七届中国银行家高峰论坛在北京举行。
9/24 (二)
第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李然；审校)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选