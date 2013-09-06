《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月6日

*工商时报：

--台湾行政院昨日通过创柜板规划方案，创柜板预计明年元旦上线，预估第一年登录企业70家，筹资2.1亿台币。行政院长江宜桦接受媒体访问时指出，创柜板建置完成后，T股(大陆注册公司来台挂牌)列入下一波讨论重点，政府对T股是乐观其成。

--行政院已核准调整能源税规划期程，预计至2014年12月31日以前完成规划草案，并报院审议，惟官员说，能源税应否开征，要考量〞四不〞原则，在经济低迷、物价高涨时机不会推动，加上明年有七合一地方选举，大环境不允许，恐会再延后。

--外资回补台股列车启动，昨日扩大买超99亿台币，连七个交易日达394亿台币。外资认为，台股被视为美国经济复苏主要受惠者、在新兴市场的防御性极强，高盛证券预期，外资这波回补金额上看75亿美元(约合2,248亿新台币)，将让台股拉出〞双轧〞(轧空及轧空手)行情。

*经济日报：

--国际股市多头攻势再起，外资昨连七买台股，推升大盘量价齐涨，季线同步翻扬。证券专家表示，多方有机会趁胜追击，引爆轧空手及轧空单的双轧行情，台股在中秋节前有望突破8,265前波高点，后市再挑战8,439今年最高点。

--金管会主委曾铭宗的〞倾听之旅〞今日由产险业登场。产险公会理事长戴英祥表示，公会开放各公司自行表达意见，身为理事长，希望多朝〞兴利〞发展。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。