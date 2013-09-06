台湾金融：行政院将T股列为下波活络市场讨论重点--媒体

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月6日 - 台湾行政院长江宜桦接受媒体专访时表示 政府将陆续推出活络市场经济的相关政策，今年〞创柜板〞建置完成后，后续也将把T股(大陆注册公司在台上市)列入下一波的讨论重点。
江宜桦接受本地媒体钜亨网专访时表示，政府对T股乐观其成，具体进展方面，未来他将把T股列为下一波和金管会讨论的重点，但江宜桦也强调，政府对T股的讨论持续进行，但并非这一个月的施政重点。
中国时报周五也引述金会主委曾铭宗称，T股正式上路时间没有时间表，因为涉及两岸挂牌问题，目前仍在证交所研议中。
中国时报称，江宜桦昨在行政院会听取金管会〞推动建置创柜板规画方案〞报告后表示，建置〞创柜板〞不仅有利资本市场多元化，并可激励创新企业为经济注入新活力，创造就业机会。〞创柜板〞明年上路，金管会预估2014年登录创柜板的微型创新企业70家，筹资金额达2.1亿台币。
江宜桦在专访时也提到，拚经济仍是政府当前重心，包括自由经济示范区特别条例如何进一步松绑，吸引更多外资。
中国时报表示，根据金管会的规划，政府有意分2阶段推动T股，第一阶段先以在大陆注册的优质台资企业回台第一上市柜，股票面额为人民币，交割价格可使用人民币或台币；第二阶段再进展至纯大陆企业来台挂牌第一上市柜，希望藉此活络台股动能，吸引陆企来台。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选